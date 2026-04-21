หนุ่มลำปางโร่ร้องสื่อ!โดน“พลทหาร”ลากจากเวทีรำวงรุมยำสลบคาเท้า-อีกคนเตะเสยหน้าซ้ำ คดีไม่คืบ

ลำปาง – หนุ่มลำปางร้องสื่อเกรงคดีไม่คืบ..หลังถูกพลทหารลากคอลงจากเวทีรำวงงานสงกรานต์หมู่บ้าน ก่อนจะรุมยำจนสลบคาเท้าไม่พอ หนึ่งในนั้นยังเตะเสยเข้าหน้าซ้ำ ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน แม่ไปเจอรีบพาส่งโรงพยาบาล หมอต้องเย็บถึง 15 เข็ม
ภาพเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายขณะที่ชาวบ้านซึ่งไปร่วมงานรำวง ในงานประเพณีสงกรานต์ของบ้านห้างฉัตรเหนือ ม.2 ตำบลห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 16 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน เข้าไปช่วยห้ามและลากตัวชาย 2 คน ออกมาจากเหตุการณ์รุมทำร้ายกันในงาน ซึ่งพบว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งหมดสติกองอยู่กับพื้นก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เป็นหลักฐานที่ชัดเจน
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อคือ นายบอล อายุ 30 ปี ว่าวันที่เกิดเหตุตนกับญาติๆไปร่วมงานประเพณีกันตามปกติ ซึ่งญาติๆกลับบ้านก่อน ส่วนตนกลับมาบ้านแล้วและขอกลับไปอีกรอบ ตอนนั้นเกือบจะ 18.00 น. ซึ่งงานใกล้เลิกแล้ว ตนก็เต้นอยู่บนเวทีรำวงตามปกติ
จู่ๆมีชายคนหนึ่งซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่มาทราบภายหลังว่าชื่อ “พี” เป็นพลทหาร ขึ้นมาลากคอตนเองลงจากเวทีรำวงแล้วก็ลากตนลงไปยังทุ่งนาที่อยู่ข้างเวทีก่อนที่จะรุมทำร้ายตนเองจนสลบและไปรู้สึกตัวอีกทีเมื่ออยู่ในโรงพยาบาลแล้ว
ซึ่งตอนแรกหมอจะผ่าตัดเพราะตนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ และใบหน้าหน้าบวม แต่หมอเอกซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรจึงเย็บแผล รวม 9 เข็ม และติดแม็กซ์ 6 เข็ม เพราะไม่สามารถเย็บได้เนื่องจากเป็นแผลลึก ซึ่งตนคาดว่าน่าจะโดนสนับมือหรือวัตถุอะไรบางอย่างซึ่งขณะนั้นโดนรุมจนไม่รู้อะไรเหลือ
บอล เปิดเผยว่า ไม่รู้จักผู้ก่อเหตุซึ่งมี 2 คน คนที่ลากตนเองลงจากเวทีชื่อ “พี” เป็นพลทหาร และ อีกคนชื่อ “ต้าร์” เป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน ซึ่งตนไม่เคยมีเรื่องอะไรกับทั้ง 2 คน และยังไม่ทราบถึงสาเหตุที่ทำร้ายตนเอง
ขณะที่ นางศรีไว อายุ 58 ปี แม่ของบอล เปิดเผยว่าเดิมลูกชายทำงานอยู่ที่ กทม. เพิ่งกลับมาทำงานที่บ้านที่ลำปางได้ 2 ปี ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยออกบ้านไปไหนนอกจากไปทำงาน นานๆทีจะออกบ้านไปร่วมงานบ้างเท่านั้น แทบไม่ค่อยมีคนรู้จักว่าเป็นลูกชายตนและเป็นคนในหมู่บ้าน
วันที่16 เมษาฯ ทุกคนก็ไปร่วมงาน ขณะเกิดเหตุตอนแรกตนยืนอยู่อีกฝั่ง บนเวทีประกาศว่าข้างเวทีมีเรื่องกัน จึงวิ่งอ้อมด้านหลังเวทีไปดู เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็จำเสื้อของลูกได้จึงรีบเข้าไป เมื่อไปถึงก็พบว่าเป็นลูกชายจริง แต่ขณะนั้นลูกไม่รู้สึกตัวมีเลือดไหลจำนวนมาก ก็รีบเข้าไปอุ้มลูกและบอกให้คนนรู้จักรีบเรียกญาติเพื่อพาลูกไปโรงพยาบาล
ซึ่งตนเองก็อยากทราบเหมือนกันว่าสาเหตุที่มาทำร้ายลูกคืออะไร หากไม่พอใจตอนเต้นบนเวที หรือมีการชนกันหรืออะไรก็ไม่น่าจะถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บหนักขนาดนี้ และหากไม่มีคนไปห้ามลูกอาจจะบาดเจ็บหนักกว่านี้ เพราะที่เห็นลูกสลบไปแล้วยังมีอีกคน ที่ชื่อต้าร์ เข้าไปเตะเสยหน้าลูก หากถูกสำคัญลูกอาจจะตายไปแล้วก็ได้ จึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนเรื่องนี้ให้เร็ว เพราะคนที่ก่อเหตุที่ทราบคือเป็นพลทหารที่ลากลูกลงมารุมทำร้ายร่างกาย