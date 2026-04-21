อุทยานฯเอราวัณ ปิดด่วน! หนีไฟป่า–PM2.5 พุ่ง กระทบสุขภาพ นทท.-ปชช.

กาญจนบุรี - วิกฤตไฟป่า–ฝุ่นพิษลามหนัก อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและที่พักแบบไม่มีกำหนด หลังค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ และประชาชน
วันนี้ (21 เม.ย. ) นายพิพัฒน์ ฉิมพลี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพอากาศที่มีฝุ่นละอองสะสมจำนวนมาก ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ที่ 42.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการท่องเที่ยวได้ตามปกติ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนยังได้รับความเสียหายจากไฟป่า
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักท่องเที่ยว อุทยานฯจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 และมาตรา 25 ประกาศปิดการท่องเที่ยวและการพักแรมภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เป็นการชั่วคราว
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองคลี่คลาย
อย่างไรก็ตาม อุทยานฯยังคงปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามปกติ ผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-574222 หรือผ่านทางเฟซบุ๊ก “อุทยานแห่งชาติเอราวัณ”