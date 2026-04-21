ลูกศิษย์กราบขอพร "หลวงปู่ศิลา" แน่นวัด เมินข่าวดรามาลาออกจากวัด หวังยุให้แตกแยก

กาฬสินธุ์ - บรรยากาศทำบุญกราบขอพรหลวงปู่ศิลา สิริจันโท ที่วัดสวนธรรมปีติ (ธรรมอุทยาน) ยังคึกคักแน่นวัด ศิษย์ทั่วสารทิศเดินทางกราบไหว้และบูชาวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล ย้ำไม่แคร์ข่าวลือทางโซเชียลปมลาออกจากเจ้าอาวาสวัด ดรามายุให้แตกแยก เผยหลวงปู่ศิลาเมตตาให้ศิษยานุศิษย์กราบไหว้ตามปกติ
วันนี้ (21 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี "อ.ลิงค์" หรือนายชนะวุธ อุทโท ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย ลูกศิษย์หลวงปู่ศิลา สิริจันโท ได้โพสต์ตอบโต้กระแสข่าวลือปม พระเทพวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท) ได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน โดยขอทุกฝ่ายหยุดเสี้ยม โดยระบุจุดเริ่มต้นจากมีโพสต์ออนไลน์เกิดกระแสข่าวว่าพระเทพวัชรธรรมโสภณ หรือหลวงปู่ศิลา ลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสวนธรรมปีตินั้น
ต่อมานายชนะวุธ อุทโท หรือ อ.ลิงค์ จึงได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ “ชนะวุธ อุทโท” ในฐานะศิษย์ ขอให้ท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องยุติการเสี้ยม และดำเนินการให้หลวงปู่ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน พร้อมวอนยุติการยุยง และเรียกร้องให้ยุติข่าวลือเรื่องการลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินให้เกิดการแตกแยกดังกล่าว
เบื้องต้นมีกระแสข่าวว่า อ.ลิงค์ หรือนายชนะวุธ จะเดินทางมาที่วัดสวนป่าธรรมปีติ ในช่วง 08.00 น.ของวันนี้ เพื่อทำความเข้าใจกับคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์หลวงปู่ศิลา แต่ได้รับคำชี้แจงจากคณะกรรมการวัดว่า นายชนะวุธได้มอบให้ตัวแทนจากทางวัดพระธาตุหมื่นหิน อ.เขาวง มาทำความเข้าใจแทน โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ มาร่วมรับฟัง และทำความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาทางยุติเรื่องด้วยความเข้าใจ ปรองดอง สมานฉันท์
สำหรับบรรยากาศการทำบุญ กราบอธิษฐานขอพรหลวงปู่ศิลา และบูชาวัตถุมงคล ที่วัดสวนธรรมปีติในเช้าวันนี้เป็นไปอย่างปกติ คึกคักเหมือนเดิม ขณะหลวงปู่ศิลาและคณะสงฆ์ รวมทั้งคณะกรรมการวัด และศิษยานุศิษย์ ต่างอยู่ในอาการปกติ ไม่รู้สึกอ่อนไหวไปกับข่าวที่แชร์กันในสังคมออนไลน์ โดยพิธีกรประจำวัดสวนธรรมปีติได้กล่าวให้กำลังใจทุกคน และขอให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติ อย่าได้หลงเชื่อข่าวทางโซเซียล เพราะไม่ใช่เรื่องจริง และอาจจะทำให้เกิดความสับสนและแตกแยกในหมู่คณะได้