ตั้ง 2 ข้อหา! รองสารวัตร สภ.บ้านแฮดรัวยิงเมียเก่าดับ รับไม่ได้ฝ่ายหญิงมีชายคนใหม่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ตั้ง 2 ข้อกล่าวหารองสารวัตรสอบสวน สภ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น หลังก่อเหตุยิงเมียเก่า ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านดับคาร้านหมูกระทะ เหตุไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงมีคนรักใหม่แม้จะหย่าร้างกันไปแล้วหลายปี
มีรายงานว่า เวลา 22.30 น.คืนที่ผ่านมา (20 เม.ย.) พ.ต.อ.ชลิต มรกตมณีวรรณ ผกก.สภ.พระยืน จ.ขอนแก่น รับแจ้งเหตุยิงกันภายในร้านขายเนื้อย่างเกาหลี หมู่ที่ 1 ต.บ้านโต้น คนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส คือ น.ส.พัทยา สมต้น อายุ 50 ปี เป็น ผู้ใหญ่บ้านบ้านโต้น หมู่ 8 เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่ง รพ.ขอนแก่น ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ต.ชูชาติ เพชรสีเขียว อายุ 54 ปี รอง สว.สส.สภ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น หลังก่อเหตุได้อยู่รอมอบตัวต่อตำรวจ พร้อมอาวุธปืนขนาด 11 มม.
พ.ต.อ.ชลิต มรกตมณีวรรณ ผกก.สภ.พระยืน จ.ขอนแก่น เล่าว่า ทั้งสองคนเคยเป็นผัวเมียกัน แต่ได้หย่าร้างกันไปแล้วหลายปี หลังจากนั้นมีข่าวว่าทางอดีตเมียได้คบหากับชายคนอื่น ซึ่ง ร.ต.ท.ชูชาติก็ได้แอบสะกดรอยติดตาม จนทราบว่าเมียเก่าไปมีผัวใหม่จริงๆ เกิดความไม่พอใจและเคยมาพูดคุยกัน แต่สุดท้ายก็มีปากเสียงกันมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการติด GPS ในรถของเมียเก่า จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ร.ต.ท.ชูชาติ ได้เข้ามาที่ร้านหมูกระทะ เป็นช่วงที่ร้านปิดให้บริการ และผู้ตายกำลังคุยเรื่องงานกับลูกน้อง
จากนั้น ร.ต.ท.ชูชาติได้ใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ 1 นัด จนทำให้ น.ส.พัทยาล้มลงและยิงซ้ำอีก 3 นัด หลังเกิดเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน ได้รอมอบตัวต่อตำรวจ ขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้เรียกหน่วยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือ แต่สุดท้าย น.ส.พัทยา ได้เสียชีวิตที่ รพ.ขอนแก่น เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา "ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร"