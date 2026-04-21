(คลิป) พายุฤดูร้อนพัดถล่มร้านอาหารริมเขื่อนลำแชะโคราชพังราบ ป้าวัย 74 หลบในห้องพักรอดตายหวุดหวิด

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - เผยนาทีพายุฤดูร้อนพัดถล่มร้านอาหารริมท่าแพมาบกราด อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี โคราชพังยับราบเป็นหน้ากลอง หลังคาปลิวว่อนเสียหายทั้งหลัง ป้าวัย 74 ปี อยู่ในห้องพักหลบลมพายุอยู่หลังตู้เสื้อผ้ารอดตายหวุดหวิด
วันนี้ (21 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวเปิดเผยภาพเหตุการณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าท่าแพ บ้านมาบกราด หมู่ที่ 17 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ริมอ่างเก็บน้ำลำแชะ บันทึกนาทีเกิดลมพายุฤดูร้อน พัดกระหน่ำอย่างรุนแรง เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น.ของวันที่ 20 เม.ย. 69 เป็นเหตุให้ร้านจำหน่ายอาหารตามสั่งและเพิงคอกวัวบริเวณนั้น 2 หลังพังเสียหายราบเป็นหน้ากลอง โดยเฉพาะร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งเป็นเพิงสังกะสีนั้นพังยับเสียหายทั้งหลัง ขณะที่มีคุณป้าวนิดา ประเสริฐสิน เจ้าของร้านวัย 74 ปี ยังอยู่ในห้องพักด้านหลังร้าน แต่โชคดีที่คุณป้า ไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่อย่างใด
จากการสอบถามคุณป้าวนิดา หรือป้านิด เจ้าของร้าน เล่าให้ฟังว่า ในช่วงเกิดเหตุมีลมพายุพัดอย่างรุนแรงนานเกือบครึ่งชั่วโมง ตอนนั้นตัวเองได้หลบเข้าไปอยู่ในห้องที่เป็นเพิงสังกะสีด้านหลังร้านเพราะไม่กล้าออกไปไหน อาศัยเพียงแค่ตู้เสื้อผ้าบังลมเอาไว้ ในขณะที่ลูกชายก็อยู่ข้างนอก ลมก็พัดกระโชกรุนแรงไปมาจนกระทั่งหอบเอาหลังคาห้องปลิวไปทั้งแถบแต่โชคดีที่ไม่ได้พังถล่มลงมาทับตัวเอง เมื่อลมสงบลูกชายก็รีบวิ่งเข้ามาเรียกหาจนกล้าออกไปในที่สุด โดยตัวเองอาศัยเพิงแห่งนี้มาประมาณ 6-7 ปีแล้ว แต่เพิ่งมาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งกับลูกได้ประมาณ 1 ปี ก็ไม่เคยเจอกับลมพายุที่พัดรุนแรงขนาดนี้มาก่อน
คุณป้าวนิดาบอกอีกว่า ตอนเกิดเหตุตัวเองได้แต่กำ และอธิษฐานขอบารมีพระสมเด็จบางขุนพรหม 09 ที่คล้องอยู่ในคอไม่เคยขาดมานานกว่า 20 ปี พร้อมกับวิงวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ให้ช่วยเหลือ ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อที่ช่วยเหลือให้รอดปลอดภัย อย่างไรก็ตามในตอนนี้ร้านของตัวเองพังหมดแล้ว หากจะมีใครมาบูชาต่อก็จำใจที่จะให้ไป เพราะต้องการเงินมาซ่อมแซมเพื่อให้เดินหน้าค้าขายต่อไปได้