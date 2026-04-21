(คลิป)ปกครองหนองคายทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม Datissin มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท

หนองคาย - ปกครองจังหวัดหนองคายลุยตรวจห้องเช่าเขตตำบลวัดธาตุ หลังพบลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอม บรรจุขวดยี่ห้อดัง จับ 4 ผู้ต้องหา ยึดDatissinบรรจุขวดแล้ว 200 ขวด พร้อมน้ำยาผสมเสร็จรอบรรจุอีกเพียบ มูลค่ากว่า 5.5 ล้านบาท
นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งการให้ นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, นายเดชมนตรี ผิวเหลือง ป้องกันจังหวัดหนองคาย นายหมวดเอก ภาคิน คันธรินทร์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดหนองคายที่ 1, นายอภิวัฒน์ อินทร์หา ปลัดป้องกันอำเภอเมืองหนองคาย พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.นค.1, พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ สายคำภา หัวหน้าชุดสืบสวน ภ.จว.หนองคาย และเภสัชกรหญิง ปิยะมาศ ปรีชาฎก หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.หนองคาย ทำการตรวจค้นห้องเช่า 3 ห้อง ริมถนนสายบ้านเนินพระเนาว์-นาคลอง เขตพื้นที่บ้านทิพย์ธานี ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย ซึ่งได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบผลิตยาปลอม
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ พบชายหญิง รวม 4 คน อยู่ในห้อง กำลังช่วยกันบรรจุยาน้ำชนิดหนึ่งลงในขวด โดยมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์ ขวดยาชนิดน้ำ ฉลากติดข้างขวด ฝาปิดขวด ตรวจสอบเป็นการปลอมแปลงยาแก้ไอยี่ห้อหนึ่ง เจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึด Datissin บรรจุใส่ขวดแล้ว 200 ขวด น้ำยาผสมเสร็จรอบรรจุ 75 ถัง และของกลางอื่นๆ รวม 22 รายการ รวมมูลค่าเบื้องต้นประมาณ 5.5 ล้านบาท
ทั้งนี้ Datissin หรือที่รู้จักกันในชื่อ ยาแก้ไอฝาแดง เป็นยาน้ำเชื่อมแก้ไข ขับเสมหะ มักถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆ จึงเป็นยาที่ อย.ควบคุมการจำหน่าย