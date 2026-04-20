คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ศาลจังหวัดพัทยาคัดค้านการประกันตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพิเศษเมืองพัทยาแล้ว หลังศาลจังหวัดพัทยา ฝากขังผลัดแรก พร้อมคัดค้านการขอประกันตัว หลังญาตินำเงินสด 500,000 บาท เป็นหลักทรัพย์​

ผู้​สื่อข่าว​รายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (20เม.ย.) ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือหมวดโจ้ สังกัดชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิง นายภัทรธร จิรโชคชัยกุล หรือคิง อายุ 41 ปี เจ้าของร้านกัญชา จนเสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้านกัญชาในถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี จากเหตุเมาจนขาดสติ ได้ถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดพัทยา เพื่อทำการฝากขังผลัดแรกแล้ว

และศาลจังหวัดพัทยา ได้คัดค้านการประกันตัวหลังญาติได้นำเงินสด 500,000 บาท เพื่อยื่นขอประกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวไปเรือนจำพิเศษพัทยา ทันที….










คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ศาลจังหวัดพัทยาคัดค้านการประกันตัว
คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ศาลจังหวัดพัทยาคัดค้านการประกันตัว
คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ศาลจังหวัดพัทยาคัดค้านการประกันตัว
คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ศาลจังหวัดพัทยาคัดค้านการประกันตัว
คอตกเข้าเรือนจำ "หมวดโจ้ปืนดุ" ศาลจังหวัดพัทยาคัดค้านการประกันตัว
