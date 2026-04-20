เผยนาทีพม่าบินทิ้งบอมบ์ รพ.-ค่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ระเบิดล้ำแดนลงกลางสาละวิน-สะเก็ดทะลุบ้านคนไทย

แม่ฮ่องสอน – เผยนาทีกองทัพเมียนมา บินถล่มฐานที่มั่นกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ตรงข้ามชายแดนสบเมย-แม่สะเรียง..พบทิ้งระเบิดใส่ รพ.อูมิท่า(คลินิกKNU) 9 ลูกรวด-บอมม์ค่ายอุนุท่า อีกหลายลูก หนึ่งในนั้นพลาดตกลงกลางสันดอนกลางน้ำสาละวิน ห่างจากบ้านเรือนคนไทยแค่ 800 เมตร แถมมีสะเก็ดระเบิดตกทะลุหลังคาบ้าน โชคดีไม่มีคนเจ็บ แต่ต้องเตรียมพร้อมอพยพกันวุ่น
ความคืบหน้า สถานการณ์สู้รบระหว่างกองทัพทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย บริเวณแนวชายแดนตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทหารพราน ร้อย.ทพ.3608 ฐาน ฯแม่สามแลบ แจ้งว่าสายวันนี้(20 เม.ย.69)ได้ยินเสียงอากาศยานปีกติดข้างลำตัว (ไม่ทราบชนิดอากาศยาน) จำนวน 2 ลำ ได้มาทิ้งระเบิด จำนวน 9 ลูก (ไม่ทราบขนาด) ลงบริเวณ รพ.อูมิท่า (คลีนิคKNU) ฝั่งเมียนมา นอกจากนี้ทางกองทัพเมียนมาได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่ค่ายอุนุท่า เขตติดต่อแม่สามแลบกับบ้านท่าตาฝั่งจำนวนหลายลูกยังไม่ทราบความเสียหาย
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านแม่สามแลบได้แจ้งชาวบ้านให้อพยพให้ราษฎรอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย และได้ประสาน อบต.แม่สามแลบ อพยพราษฎร ผู้หญิงและเด็ก ไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกองก้าด ให้อยู่ในความดูแลของ อบต. แม่สามแลบ ซึ่งมีการจัดอาหารและน้ำดื่มให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตามยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัย ใกล้กับที่พักอาศัย โดยมีทหารพราน ที่ 3608 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้เข้าประจำในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือตามที่อำเภอสบเมย ได้ แจ้งประกาศให้ราษฎรในพื้นที่อพยพไปพักอาศัยบ้านห้วยกองก้าดเพื่อความปลอดภัย
บ่ายวันเดียวกันนี้ นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และคณะฝ่ายความมั่นคง ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ ณ บ้านแม่แวน (หย่อมบ้านบริวารบ้านท่าตาฝั่ง) หมู่ 7 ต.แม่ยวม เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานระเบิดล้ำแดนตกฝั่งไทย
เบื้องต้นพบว่า เหตุการณ์เครื่องบินรบฝั่งเมียนมาทิ้งระเบิดโจมตีฐานที่ตั้งกองกำลัง KNU บริเวณริมน้ำสาละวิน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 10.45 น. และพบหลุมระเบิดบริเวณสันดอนกลางแม่น้ำสาละวิน (ซึ่งน้ำลดระดับลงในช่วงฤดูแล้ง) ห่างจากบ้านเรือนราษฎรไทยที่ใกล้ที่สุดประมาณ 800 เมตร
และจากการตรวจสอบบ้านของนางพอเด๊ะ พนาไพรสกุล (บ้านเลขที่ 10 ม.7 ต.แม่ยวม) พบกระเบื้องหลังคาเป็นรูเสียหายจำนวน 1 แผ่น ซึ่งเกิดจากสะเก็ดระเบิดที่กระเด็นมาตกใส่ โดยยืนยันว่า “ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต” จากเหตุการณ์นี้ แม้จะได้รับผลกระทบจากเสียงและสะเก็ดระเบิด แต่จุดปะทะหลักยังคงอยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และมีระยะห่างจากชุมชนฝั่งไทยพอสมควร
ขณะนี้ทางฝ่ายปกครองของอำเภอแม่สะเรียง ได้เพิ่มการลาดตระเวน เจ้าหน้าที่ทหารพรานและตำรวจ เพิ่มความเข้มงวดตลอดแนวลำน้ำสาละวิน ได้ประสานผู้นำท้องถิ่นจัดเตรียมจุดปลอดภัยไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว หากมีสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้น พี่น้องประชาชนสามารถเคลื่อนย้ายตามแผนที่วางไว้ได้ทันที