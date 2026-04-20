ฮ.ทส.ระดมทิ้งน้ำ 106 เที่ยว คุมไฟป่าทองผาภูมิได้ 90% ลดผลกระทบชาวบ้านกว่า 6,000 คน

กาญจนบุรี - ฮ.ทส.ระดมทิ้งน้ำ 106 เที่ยว คุมไฟป่าทองผาภูมิ หลังจุดความร้อนพุ่งหลายวัน ทำไฟป่าลามเขาหินปูนใกล้เรือนจำทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ เร่งเฝ้าระวังต่อเนื่อง
วันนี้(20 เม.ย.) นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข หัวหน้าศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดเผย ความคืบหน้าการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หลังพบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวนมากช่วงวันที่ 16–20 เม.ย. ส่งผลให้เกิดหมอกควันและมลพิษทางอากาศ กระทบต่อสุขภาพประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณป่าท่าขนุน ต.ท่าขนุน
โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ วางแผนแก้ไขสถานการณ์ไฟป่าอย่างเร่งด่วน หลังพบแนวไฟลุกไหม้บนพื้นที่ภูเขาหินปูนสูงชัน บริเวณป่าบ้านท่าแพ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง และมีทิศทางลุกลามใกล้พื้นที่เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
ช่วงเวลา 12.00–16.45 น. ได้รับการสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและอากาศยาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ลำ เข้าปฏิบัติการบินทิ้งน้ำ โดยตักน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณเพื่อควบคุมไฟป่า
ผลการปฏิบัติงานพบว่า เฮลิคอปเตอร์ ทส.1110 บินทิ้งน้ำ 51 เที่ยว ปริมาณน้ำ 25,500 ลิตร และเฮลิคอปเตอร์ ทส.1114 บินทิ้งน้ำ 55 เที่ยว ปริมาณน้ำ 27,500 ลิตร รวม 106 เที่ยวบิน ปริมาณน้ำกว่า 53,000 ลิตร พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน 20 นาย เข้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้แล้วประมาณ 90% ช่วยลดปริมาณหมอกควันและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างมีนัยสำคัญ ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 คน
อย่างไรก็ตาม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าอย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและลดปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนต่อไป.