รวบหนึ่งในมือปืนใช้อาวุธสงครามยิงถล่มบ้าน เร่งล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือ

ราชบุรี - ตำรวจตามรวบผู้ต้องหานอนวัด พบปลอกกระสุน M16 ในรถเช่า เตรียมขยายผลหากลุ่มคนร้ายเพิ่มอีก 3–4 ราย
จากกรณีที่มีคนร้ายใช้อาวุธสงคราม M16 และอาวุธปืน 9 มม. กราดยิงเข้าไปในบ้านเลขที่ 73/2. ม.8 ต.จอมบึง. อ.จอมบึง. จ.ราชบุรี ทำให้นายนพดล. วิบูลชาติ. อายุ 46 ปี ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ อาการสาหัส ส่วนตัวบ้านก็เป็นรูพรุนหลายแห่ง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาทำการเก็บหลักฐานในจุดเกิดเหตุเพื่อสืบสวนหาตัวคนร้ายแล้ว โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 17 เม.ย.69. ที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้( 20 เม.ย.) ชุดสืบสวนติดตามจับกุม นายธีระยุทธ ค้ำสกุล หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกซัดทอดว่านั่งมาในรถก่อเหตุ โดยพบตัวนอนอยู่ภายในวัดแห่งหนึ่งใน ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จึงควบคุมตัวมาสอบสวน
การสืบสวนพบว่า คนร้ายใช้รถเอสยูวี อีซูซุ มิวเอ็กซ์ สีขาว ทะเบียนราชบุรี เป็นพาหนะหลบหนี ตรวจสอบพบเป็นรถเช่าจากเต็นท์เช่ารถ โดยมีหญิงรายหนึ่งเช่าวันละ 1,600 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ก่อนยอมรับว่าให้ “นายอาร์ม” และนายธีระยุทธนำไปใช้ เจ้าหน้าที่ติดตามรถจากระบบจีพีเอสจนพบและยึดไว้ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจพบลายนิ้วมือแฝง เขม่าดินปืน และปลอกกระสุนปืนเอ็ม16 จำนวน 2 ปลอก ตีตรา RTA ภายในรถ จึงเก็บเป็นหลักฐาน พร้อมนำรถไปจำลองเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์วิถีกระสุนในจุดเกิดเหตุ
ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อเชื่อมโยงผู้ร่วมก่อเหตุที่คาดว่ายังมีอีก 3–4 ราย รวมถึงผู้ใช้นามว่า “นายอาร์ม” เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไป.