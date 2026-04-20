เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ โรงงาน NEV ของ Chery Group ที่ระยอง ตั้งเป้าผลิต 80,000 คันต่อปี

ระยอง- รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงานผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ NEV ของ Chery Group, OMODA & JAECOO Thailand ใน จ.ระยอง อย่างเป็นทางการ ตั้งเป้าผลิต 80,000 คันต่อปี
เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (20 เม.ย.) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงานผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ หรือ NEV ของ CHERY Group และ OMODA & JAECOO ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใน ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง บนพื้นที่ 104 ไร่
โดยมี ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ,นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ,น.ส.จางเซียวเซียว อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย และนายเฉิน ชุนชิง รองประธานบริหาร CHERY International ร่วมในพิธี
นายเฉิน ชุนชิง รองประธานบริหาร CHERY International เผยว่าโรงงานผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ NEV แห่งนี้ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง รวมถึงกระบวนการเชื่อมตัวถังอะลูมิเนียม และได้เริ่มเข้าสู่ระยะการผลิตแล้ว และในแผนระยะ 5 ปี (2569–2573) ตั้งเป้ากำลังการผลิตที่ 80,000 คันต่อปี รวมทั้งยังตั้งเป้าขยายเครือข่ายโชว์รูมบริการหลังการขายเป็น 210 แห่ง ภายในปีนี้ด้วย