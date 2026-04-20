“ไหลพัทยา69” สำเร็จเกินคาด นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่กว่าแสนคน เงินสะพัดกว่า 1.5พันล้าน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกเมืองพัทยา เผยความสำเร็จ “วันไหลพัทยา 69” จัดยิ่งใหญ่ 3 วัน คนแห่ร่วมงานทะลุหลักแสน เงินสะพัดกว่า 1,500 ล้าน
วันนี้ ( 20 เม.ย.) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน “วันไหลพัทยา 2569” ที่ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่อง 3 วัน ระหว่างวันที่ 17–19 เม.ย.ว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี และคาดว่าตลอดการจัดงานมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 100,000 คน สร้างรายได้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท ตามตัวเลขการประเมินจาก ททท. และยังมีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่โดยรอบเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก
โดยกิจกรรมทั้ง 3 วันมีทั้งการสืบสานประเพณีดังเดิม “วันไหลนาเกลือ” ในวันที่ 18 เม.ย.และต่อเนื่องเป็น “วันไหลพัทยา”ในวันที่ 19 เม.ย.ที่มีทั้งการสืบสานวัฒนธรรมไทย พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ขบวนรถบุปผชาติ รวมถึงการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะถึงกิจกรรมเล่นสาดน้ำที่ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมาก
ขณะที่การดูแลความปลอดภัย เมืองพัทยา ได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจในพื้นที่บางละมุงและพัทยา รวมถึงอาสาสมัคร กว่า 800 นาย เพื่อดูแลความเรียบร้อย พร้อมนำระบบกล้องวงจรปิดมาใช้ตรวจสอบสถานการณ์แบบเรียลไทม์จึงสามารถบริหารจัดการจราจรได้อย่างเป็นระบบ
“ ภาพรวมการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับประเทศและระดับโลก” นายกเมืองพัทยา กล่าว