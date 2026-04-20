นำตัว "หมวดโจ้" ตำรวจปืนดุฝากขังศาลจังหวัดพัทยาวันนี้ เจ้าตัวยังปฏิเสธให้ปากคำ

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ตำรวจพัทยา นำตัว "หมวดโจ้ปืนดุ" ฝากขังศาลจังหวัดพัทยา ผลัดแรกวันนี้ ขณะที่เจ้าตัวยังปฏิเสธให้ปากคำในการสอบสวน กล่าวเพียง"ขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัว"
วันนี้ ( 20 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี "หมวดโจ้"ร.ต.ต.จีระศักดิ์ อายุ 54 ปี ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองพัทยา ซึ่งเมาขาดสติใช้อาวุธปืนยิง นายภัทรธร หรือคิงส์ จิรโชคชัยกุล อายุ 41 ปี เจ้าของร้านกัญชาจนเสียชีวิตบริเวณด้านหลังร้านกัญชา ภายในถนนวอล์คกิ้งสตรีท พัทยาใต้ จ.ชลบุรี จนถูกแจ้งข้อกล่าวหา "ฆ่าผู้อื่น" และความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.อาวุธปืน ( ยิงปืนในที่สาธารณะ , และพกพาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันอวร)
ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง และสั่งให้ออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.10 น.วันนี้ (20 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ. เมืองพัทยา ได้นำตัว "หมวดโจ้" เข้าห้องสืบสวน ซึ่งเป็นห้องต้นสังกัดที่ "หมวดโจ้ " ทำงานอยู่โดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปในห้อง ซึ่งจากการสังเกตุพบว่า หลังเข้าห้องแล้วได้ให้ "หมวดโจ้้" นั่งที่โต๊ะประชุม ก่อนนำเสื้อคลุมที่ติดว่า "สืบสวน" ให้ หมวดโจ้ ใส่ พร้อมบันทึกภาพขณะนั่งโต๊ะประชุม
ซึ่งในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่อ้างว่าต้องทำบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ซึ่ง "หมวดโจ้" ยังปฏิเสธให้ปากคำในการสอบสวนของพนักงาน และจะถูกนำตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยา ผลัดแรก ในช่วงบ่ายวันนี้
ขณะที่"หมวดโจ้" ได้กล่าวสั้นๆผ่านผู้สื่อข่าวว่า "ขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัวผู้เสียชีวิต" โดยยอมรับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
สวป.สภ.เมืองพัทยา แจ้งข้อหา "หมวดโจ้" ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
นอกจากนั้นในเวลา 11.30 น.ที่ผ่านมา ร.ต.อ.อิทธิพร ตั้งชูทวีทรัพย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพัทยา มีได้เบิกตัว ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือ" หมวดโจ้" พูดหาคดีฆ่าผู้อื่น , และข้อหาเกี่ยวกับ พ.รบ.อาวุธปืน ออกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 1 ข้อหา คือ “ดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ”
โดยเป็นผลสืบเนื่องจากในคืนเกิดเหตุเมื่อ พ.ต.ท.พีรยุทธ บริสุทธิ์ธรรม สวป.สภ.เมืองพัทยา พยายามเข้าไปพูดคุยเจรจา "หมวดโจ้" สงบเสียอารมณ์หลังถูกควบคุมตัว ปรากฏว่าหมวดโจ้ ได้พูดจาลักษณะดูหมิ่น จับใจความได้ “ ทำไมกูต้องนั่ง มึงก็ยิงกูสิ" พร้อมแจกของลับ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
ซึ่งระหว่างที่ถูกควบคุมตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม "หมวดโจ้" ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กับผู้สื่อข่าว