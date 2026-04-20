ริมฝั่งสาละวินชายแดนแม่ฮ่องสอน ระอุ!พม่าบินทิ้งระเบิดถล่มชนกลุ่มน้อย-ล้ำแดนตกไทย 1 ลูกแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แม่ฮ่องสอน – ประชาชนคนสบเมยริมฝั่งสาละวิน หนีกันกันโกลาหล..พม่าส่งเครื่องบินรบปูพรมทิ้งระเบิดถล่มฐานที่มั่นชนกลุ่มน้อย แต่ระเบิดล้ำแดนตกใกล้หมู่บ้านแม่สามแลบ จนชาวบ้านหนีภัยกันวุ่น ล่าสุดทหารพราน-ตำรวจ-ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เตรียมพร้อมอพยพเต็มที่


วันนี้ (20 เม.ย.69) นายคำผัน โมกไธสง นายอำเภอสบเมย ได้ลงพื้นที่บ้านแม่สามแลบ เพื่อติดตามสถานการณ์ กรณี รายงานวิทยุราชการในกรมการปกครอง ที่ มส0618.3/0015 ลงวันที่ 20 เมษายน 2569 กรณีเกิดสถานการณ์การสู้รบใน ประเทศเมียนมา มีเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณค่ายอู่มีท่า ประเทศเมียนมา

นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ รายงานด่วนถึงที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า เกิดเหตุเครื่องบินของทางการเมียนมาได้ทิ้งระเบิดตามฐานที่มั่นของชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนฝั่งตรงข้ามประเทศไทยในพื้นที่ของตำบลแม่สามแลบ และมีระเบิดข้ามแดนเข้ามาตกในเขตไทย ใกล้กับหมู่บ้าน 1 ลูก ทำให้ชาวบ้านตกใจวิ่งหาที่หลบภัยกันโกลาหล

อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบยังที่เกิดเหตุได้ เนื่องจากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยและได้รายงานไปยังฝ่ายความมั่นคงแล้ว

เบื้องต้นนายอำเภอสบเมย ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน ประกาศแจ้งเตือนราษฎรให้อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย และได้ประสาน อบต.แม่สามแลบ อพยพราษฎร ผู้หญิงและเด็ก ไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็ก บ้านห้วยกองก้าด จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งอบต. แม่สามแลบ ได้จัดอาหารและน้ำดื่มให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวแล้ว ขณะที่ยังมีชาวบ้านอีกส่วนหนึ่ง ที่ได้อาศัยอยู่ในหลุมหลบภัย ใกล้กับที่พักอาศัย ประมาน 10 คน

ล่าสุดขณะนี้ ทหารพราน ที่ 3608 ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบเมย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้เข้าประจำในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลืออพยพประชาชนต่อไป








ริมฝั่งสาละวินชายแดนแม่ฮ่องสอน ระอุ!พม่าบินทิ้งระเบิดถล่มชนกลุ่มน้อย-ล้ำแดนตกไทย 1 ลูกแล้ว
ริมฝั่งสาละวินชายแดนแม่ฮ่องสอน ระอุ!พม่าบินทิ้งระเบิดถล่มชนกลุ่มน้อย-ล้ำแดนตกไทย 1 ลูกแล้ว
ริมฝั่งสาละวินชายแดนแม่ฮ่องสอน ระอุ!พม่าบินทิ้งระเบิดถล่มชนกลุ่มน้อย-ล้ำแดนตกไทย 1 ลูกแล้ว
ริมฝั่งสาละวินชายแดนแม่ฮ่องสอน ระอุ!พม่าบินทิ้งระเบิดถล่มชนกลุ่มน้อย-ล้ำแดนตกไทย 1 ลูกแล้ว
ริมฝั่งสาละวินชายแดนแม่ฮ่องสอน ระอุ!พม่าบินทิ้งระเบิดถล่มชนกลุ่มน้อย-ล้ำแดนตกไทย 1 ลูกแล้ว
