ฝุ่นควันเชียงใหม่ยังสาหัสต้อนรับ"อนุทิน"ยกทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์-ด้าน ส.ส.ประชาชน แยกหน้ากากจี้ดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด

เชียงใหม่-เชียงใหม่ฝุ่นควันไฟป่ายังหนักคลุมทั่วทั้งเมือง ต้อนรับ "อนุทิน" นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ ขณะที่ ส.ส.พรรคประชาชน พร้อมผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมแจก หน้ากากอนามัยและชูป้ายเรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาเป็นรูปธรรม จี้เดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด
รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้(20 เม.ย.69) สถานการณ์ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าและคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง โดยสภาพทั่วทั้งตัวเมืองถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบและค่ามลพิษอากาศสูงเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการลักลอบเผาป่าที่เกิดขึ้นอยู่ตลอด ทั้งนี้จากการตรวจของดาวเทียม รอบเช้าวันนี้ พบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 237 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอฮอด 60 จุด รองลงมา ได้แก่ แม่แจ่ม 46 จุด,พร้าว 16 จุด,แม่แตง 16 จุด,แม่ออน 16 จุด และดอยเต่า 11จุด ขณะที่พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดความร้อนทั้งสิ้น 1,518 จุด มากที่สุดที่จังหวัดตาก 238 จุด รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่ 237 จุด,น่าน 222 จุด และลำปาง 200 จุด
ทั้งนี้ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษสูงเกินค่ามาตรฐานและมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกสถานี โดยผลการตรวจวัดจากสถานีในตำบลช้างเผือก, ตำบลศรีภูมิ, ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่,ตำบลหางดง อำเภอฮอด,ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม และตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว พบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ณ เวลา 11.00 น. วันนี้ อยู่ที่ 82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,64.3 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,61 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,85.1 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร,71 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และ153.8ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 208,172,163,211,189และ279 ตามลำดับ จากค่ามาตรฐานไม่เกิน 100
ด้านเว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกแบบเรียลไทม์ เมื่อเวลา 12.00น. วันนี้ พบว่าเทศบาลนครเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ 163 US AQI และค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 70 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่ไม่ถูกสุขภาพมีผลกระทบต่อทุกคน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศดังกล่าวสูงเป็นอันดับที่ 2 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนอันดับ 1 ได้แก่ เดลี ประเทศอินเดีย ดัชนีคุณภาพอากาศ 209 US AQI และอันดับ 3 กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 161 US AQI
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า เช้าวันนี้ ที่บริเวณสี่แยกข่วงสิงห์ในตัวเมืองเชียงใหม่ กลุ่ม สส.พรรคประชาชน และผู้สนับสนุน ได้รวมตัวกัน แจกหน้ากากอนามัย พร้อมชูป้ายรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาวิกฤติไฟป่าฝุ่นควันPM2.5และมลพิษอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนืออย่างจริงจังให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เสียที โดยเฉพาะการผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีขึ้นก่อนที่ช่วงบ่ายวันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยจะเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมถึงปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และสารปนเปื้อนในแม่น้ำ ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ หอประชุมอาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม
โดยเมื่อประชุมเสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าตามแนวคิด “ป่าเปียก” (Wet Fire Break) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขนาดใหญ่ในการสำรวจและควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่