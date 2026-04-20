ลำปางทั้งร้อนจัด-ควันคลุ้ง! กระทบยันหมา-แมวจรป่วย-พิการ คนปล่อยทิ้งวัดดังพันกว่าชีวิต

ลำปาง - อากาศร้อนจัด กระทบทั้งคนและสัตว์..“วัดเวฬุวนาราม แม่ทะ ลำปาง” ที่ต้องรับเลี้ยงหมา-แมว คนเอามาปล่อยทิ้งจาก 10 กว่าตัวเมื่อ 40 ปีก่อนเพิ่มเป็นพันกว่าตัว แถมมีทั้งที่สัตว์บาดเจ็บ-พิการ-ป่วย ต้องสูบน้ำให้เล่นไม่พอ ยังต้องทำน้ำแข็งผสมน้ำแดงให้กินคลายร้อนด้วย แบกภาระค่าอาหารสัตว์ไม่พอ ค่าไฟพุ่งอีก ล่าสุดถึงขั้นต้องลดคนงานลงแล้ว
สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตลอด 1-2 สัปดาห์จนถึงวันนี้ยังคงร้อนจัด สถิติอากาศร้อนสูงสุดของประเทศ อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 39-42 องศา อีกทั้ง 17 เม.ย. 69 อุณหภูมิในพื้นที่อำเภอเถินพุ่งสูงทะลุ 43.5 องศา และยังมีจุดความร้อน Hotspot กระจายในหลายพื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ในระดับ 96.7-100.1 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งคน และสัตว์
วัดเวฬุวนาราม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ซึ่งรับเลี้ยงสุนัข แมวจร ทั้งที่สุขภาพปกติและป่วย พิการ ช่วงอากาศร้อนจัดทางวัดต้องจัดเตรียมอ่างน้ำมาไว้ให้ทั้งสุนัข-แมวกิน-เล่นน้ำคลายร้อน พร้อมทั้งเพิ่มพัดลม ส่วนสุนัขพิการและป่วยนอกจากจะมีอ่างน้ำให้ได้แช่เล่นแล้ว ทางเจ้าอาวาสวัดฯ ได้ให้คนงานนำน้ำแข็งราดด้วยน้ำแดงเทไว้ให้กินด้วย
ป้าอังศุมา ศรีคำ อายุ 68 ปี คนดูแลสุนัขที่วัดฯ บอกว่า ช่วงนี้อากาศร้อนจัดจึงได้ทำน้ำแข็งราดน้ำแดงไว้ให้สุนัขกินคลายร้อน น้ำแดงเป็นน้ำหวานจะช่วยให้สุนัขสดชื่นขึ้นนอกจากกินน้ำตามปกติซึ่งก็จะช่วยคลายร้อนได้มาก อยากบอกว่าคนที่นำสุนัขมาปล่อยเมื่อเลี้ยงแล้วก็อยากให้ดูแลและส่งเขาถึงฝั่งอย่านำมาปล่อยเพราะสงสารสุนัขที่วัดขณะนี้ก็รับเลี้ยงกว่าพันตัวแล้ว
พระครูมหาวิชัย อัคคะเตโช เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม เปิดเผยว่า ตลอด 40 ปีที่อยู่วัดแห่งนี้เริ่มรับเลี้ยงสุนขจรเพียง 10 ตัว จนถึงวันนี้มีคนนำสุนัข แมว ทั้งปกติและบาดเจ็บ พิการ ป่วย มาปล่อยทิ้งไว้ที่วัดสุนัขประมาณ 900 กว่าตัว แมว 400 กว่าตัว วัว-ควาย 40 กว่าตัว หมู 8 ตัว ทางวัดต้องรับภาระหนักมาก
รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการบริจาค ซึ่งก็ไม่เพียงพอเพราะคนบริจาคก็น้อย แต่ค่าใช้จ่ายมีทุกวัน เฉพาะอาหารสุนัขวันละ 250 กิโลกรัม ไม่รวมอาหารแมว ค่ายาและอื่นๆ อีกจำนวนมาก หน้าร้อนต้องใช้ทั้งน้ำและพัดลมซึ่งต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการใช้ปั๊มสูบน้ำบาดาลและพัดลมทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นมาอีก ขณะนี้ทางวัดต้องลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างทั้งคนงานเดิมมีประมาณ 15 คน ตอนนี้เหลือ 5-6 คน รายรับก็ยังไม่เพียงพอเพราะคนนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยกันทุกวัน
หากผู้มีจิตศรัทธาสงสารสัตว์เหล่านี้สามารถร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชีวัด บัญชีกรุงไทย 528-0-03607-2 ชื่อบัญชี วัดเวฬุวนาราม หรือหากต้องการซื้ออาหารสุนัข-แมว สามารถประสานร้านขายอาหารสัตว์โอนเงินให้ทางร้านได้เลย ซึ่งทางร้านจะนำอาหารมาส่งให้ทางวัดเอง หรือจะนำมามอบให้ทางวัดด้วยตัวเองก็ได้ ซึ่งขณะนี้ทางวัดต้องการอาหารสุนัข แมว จำนวนมาก