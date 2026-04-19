“รมช.เกษตรฯ” ลุยมวกเหล็ก เร่งแก้หนี้เกษตรกรโคนม ดันกู้ 600 ล้านเข้า ครม.ปลายเม.ย.

สระบุรี - รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ลงพื้นที่ อสค.มวกเหล็ก รับ 5 ข้อเสนอสหกรณ์โคนมไทย–เดนมาร์ค เร่งคลี่คลายปัญหาหนี้สินเกษตรกร พร้อมดันเงินกู้ 600 ล้านบาท เข้า ครม. 28 เม.ย.นี้ม
เวลา 14.30 น. วันนี้ ( 19 เม.ย.) นายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และการขออนุมัติจัดหาเงินในโครงการรับซื้อนมดิบเพื่อการผลิต ระยะที่ 2 ของ อ.ส.ค. ที่ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมด้วย นางสาวอ้อยทิพย์ ปานสอาด นายอำเภอมวกเหล็ก พ.ต.อ.ชาณภาค สุวรรณชื่น ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงคณะทำงานของ นายอรรถพล วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี เขต 2 นายสมพงษ์ ภูพานเพชร รองประธานสภา อบจ.สระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
การประชุมครั้งนี้ มี ส.ส.จากหลายพื้นที่เข้าร่วม อาทิ นายรชตะ ด่านกุล และนายพชร จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา นายวรวงศ์ วรปัญญา ส.ส.ลพบุรี พร้อมด้วย นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาววัชรี วรรณศรี ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับข้อเสนอเร่งด่วนจากชุมนุมสหกรณ์นมไทย–เดนมาร์ค จำกัด นำโดย นายธีระชัย เกรียงไกรเวคิน ประธานกรรมการฯ จำนวน 5 ข้อ ได้แก่
1. ขอให้ อ.ส.ค. ชำระค่าน้ำนมดิบภายใน 45 วัน
2. เร่งเสนอเงินกู้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 600 ล้านบาท เข้า ครม.
3. กำหนดราคาน้ำนมดิบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. จัดสรรโควต้านมโรงเรียนอย่างเป็นธรรม
5. ช่วยดูแลภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
นายวัชระพล กล่าวว่า ได้รับข้อเสนอทั้งหมดไว้พิจารณา และจะเร่งผลักดันโดยเฉพาะเงินกู้ 600 ล้านบาท ให้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยตั้งเป้าภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน ลดภาระหนี้สินของสหกรณ์และเกษตรกรโคนมในระยะสั้น
พร้อมกันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เตรียมแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบในระยะกลางและระยะยาว ครอบคลุมการปรับโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรม
ภายหลังการประชุม ชุมนุมสหกรณ์นมไทย–เดนมาร์ค จำกัด มีมติเลื่อนการชุมนุมเรียกร้องในวันที่ 21 เมษายน 2569 ออกไปก่อน เพื่อรอฟังความชัดเจนจากรัฐบาล โดยให้กรอบเวลาภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 หากไม่มีความคืบหน้า จะนัดชุมนุมอีกครั้งในวันที่ 28 เมษายน 2569 ต่อไป.