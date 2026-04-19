ตำรวจภาค 2 สั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการ ตร.พัทยา ยิงผู้อื่นเสียชีวิตพร้อมดำเนินคดีทุกข้อหา

ศูนย์ข่าวศรีราชา-ตำรวจภาค 2 สั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการ ตำรวจพัทยายิงผู้อื่นเสียชีวิต พร้อมดำเนินคดีทุกข้อหา ยืนยันว่าดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่ากรณีใดๆ
วันนี้ (19 เม.ย.) พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 2 ในฐานะรองโฆษกตำรวจภูธรภาค 2 เผยถึงกรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดงานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงผู้อื่นจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียและกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างยิ่ง
และ พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เร่งรัดดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเคร่งครัด รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายโดยเด็ดขาด
โดยขณะนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งที่ 118/2569 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2569 ให้ข้าราชการตำรวจผู้ก่อเหตุออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสอบสวน และแสดงถึงความจริงจังในการรักษาวินัยและจริยธรรมขององค์กร
และในส่วนคดีอาญา พนักงานสอบสวนได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีการละเว้น ปัจจุบันผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการควบคุมตัวและดำเนินคดี ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ตามกระบวนการยุติธรรม
ทั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค 2 ขอยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่ากรณีใด ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล ซึ่งขัดต่อระเบียบ วินัย และอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการตำรวจโดยสิ้นเชิง
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะดำเนินการเพื่อให้เกิดความยุติธรรมอย่างถึงที่สุด พร้อมยกระดับการกำกับดูแลและกวดขันวินัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป