ฉก.นย.จันทบุรี ตรวจยึดบุหรี่เถื่อนกว่า 6หมื่นมวน ซุกพงหญ้าชายแดนโป่งน้ำร้อน

จันทบุรี- ฉก.นย.จันทบุรี ตรวจยึดบุหรี่เถื่อน 64,800 มวน ซุกพงหญ้าชายแดนโป่งน้ำร้อนแต่ไม่พบเจ้าของคาดไหวตัวทัน ด้าน ผบ.ฉก.นย.ย้ำคุมเข้มทุกตารางนิ้วตลอด 24 ชม. พร้อมใช้โดรนเสริมลาดตระเวนป้องกันสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
เมื่อเวลา 14.30น.วันนี้ ( 19 เม.ย.) ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 (ชค.ทพ.นย.2) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ ม. 4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี หลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี
โดยพบมีการซุกซ่อนบุหรี่ต่างประเทศไว้ในพงหญ้า จำนวน 324 แท่ง รวม 3,240 ซอง หรือคิดเป็น 64,800 มวน มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,944,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนกรณีที่ปรากฏภาพข่าวการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีในพื้นที่บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นั้น หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และยืนยันว่าได้ดำเนินมาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งยังได้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดตามแนวชายแดน ด้วยการจัดกำลังลาดตระเวนทั้งกลางวันและกลางคืน ใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) สนับสนุนการตรวจการณ์ในพื้นที่เสี่ยง เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเส้นทางลักลอบ และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ
ด้าน น.อ.ปรัชญา หาญเทียม ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี ยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบชายแดนทุกตารางนิ้ว เพื่อปราบปรามสินค้าหนีภาษีและสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทอย่างเด็ดขาด และหากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
และยังได้กำชับกำลังพลทุกนายห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดว้น