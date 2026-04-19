จ่อออกหมายจับ! มือปืน M16 ยิงถล่มบ้านราชบุรี เจ็บสาหัส ญาติผวาหวั่นซ้ำรอย

ราชบุรี - ตำรวจเร่งล่ามือปืนใช้อาวุธสงครามกราดยิงบ้านกลางหมู่บ้านจอมบึง กระสุนพรุนทั้งหลัง เจ้าของบ้านเจ็บสาหัสยังอยู่ไอซียู ญาติหวาดผวาหวั่นกลับมายิงซ้ำ คาดปมขัดแย้งในครอบครัว
จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธสงคราม M16 และปืนขนาด 9 มม. กราดยิงใส่บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อช่วงค่ำวันที่ 17 เมษายน 2569 ส่งผลให้นายนพดล วิบูลชาติ อายุ 46 ปี ถูกยิงศีรษะอาการสาหัส และตัวบ้านถูกกระสุนยิงพรุนหลายแห่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
ล่าสุด วันนี้( 19 เม.ย.) พ.ต.อ.ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ ผู้กำกับการ สภ.จอมบึง เรียกประชุมชุดสืบสวน พนักงานสอบสวน และสายตรวจ เร่งรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐาน เตรียมออกหมายจับหนึ่งในคนร้าย ซึ่งผู้บาดเจ็บยืนยันว่าเห็นใบหน้าขณะลดกระจกก่อนใช้อาวุธยิงกราดใส่บ้าน
นางวรวรรณ วิบูลชาติ ภรรยาผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า เหตุการณ์น่าจะเริ่มจากปมขัดแย้งภายในครอบครัว หลังสามีเคยไล่ตีสุนัขของหลานสาว ทำให้เกิดความไม่พอใจและมีการแจ้งความเอาผิด ก่อนจะมีเหตุทะเลาะและยิงปืนข่มขู่กันมาก่อนหน้านี้ รวมถึงเคยแจ้งความบุกรุกไว้แล้ว
วันเกิดเหตุ สามีกับเพื่อนบ้านนั่งดื่มสุราอยู่หน้าบ้าน ขณะลูกชายฝาแฝดและเพื่อนนั่งอีกวงหนึ่ง ส่วนตนพาหลานไปอาบน้ำ ก่อนจะได้ยินเสียงปืนดังหลายนัด จึงรีบพาหลานหลบเข้าห้อง เมื่อเสียงปืนสงบออกมาพบว่าสามีถูกยิงบาดเจ็บ ส่วนคนอื่นแตกกระเจิงหนีตาย
ครอบครัวเชื่อว่าคนร้ายมุ่งเป้าทำร้ายสามีโดยเฉพาะ และขณะนี้ทุกคนอยู่ในความหวาดกลัว หวั่นคนร้ายย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำ พร้อมเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมโดยเร็ว
ด้านอาการผู้บาดเจ็บยังอยู่ในห้องไอซียู แพทย์ไม่สามารถผ่าตัดนำหัวกระสุนออกได้ เนื่องจากอยู่ใกล้เส้นสมอง ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดวันต่อวัน
ขณะที่นายธีระพล ลายคล้ายดอก เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า ขณะนั่งหันหลังให้ถนนได้ยินเสียงรถจอด ก่อนเสียงปืนดังต่อเนื่องหลายสิบนัด จึงรีบหมอบกับพื้น เชื่อว่าคนร้ายตั้งใจยิงผู้บาดเจ็บเพียงคนเดียว ก่อนขับรถหลบหนีไป สร้างความตกใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมาก.