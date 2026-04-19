ระทึก! ไฟไหม้โรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นิคมโรจนะ ระดมรถดับเพลิงกว่า 20 คันคุมเพลิง รองผู้ว่าฯ ย้ำควันไม่กระทบชุมชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - เพลิงลุกไหม้ โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา เสียงระเบิดสนั่นก่อนพนักงานหนีตายโกลาหล เจ้าหน้าที่ใช้โฟมสกัดเพลิงกว่า 2-3 ชั่วโมง คุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัด ยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่พบสารเคมีรั่วไหล


เวลา 14.00 น. วันนี้(19 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อุทัย รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ 1 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และใกล้เคียง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัคร เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วน

ในที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังโหมลุกไหม้รุนแรงภายในอาคาร “โรง 2” เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงหลายคันฉีดน้ำสกัดเพลิง เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในระดับหนึ่ง เหลือเพียงกลุ่มควันจำนวนมากที่ยังคงพวยพุ่งออกมา

พนักงานรายหนึ่งเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุมีการทำงานล่วงเวลา จึงยังมีพนักงานอยู่ภายในโรงงาน ก่อนเกิดเหตุได้ยินสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นสักพัก จากนั้นเกิดเสียงระเบิดสนั่น ทำให้พนักงานแตกตื่นรีบอพยพออกจากอาคาร บางส่วนต้องปีนหน้าต่างหนีตาย

เบื้องต้นทราบว่า โรงงานดังกล่าวผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เนื่องจากพนักงานสามารถอพยพออกมาได้ทัน

จากการตรวจสอบพบว่า จุดต้นเพลิงอยู่บริเวณระบบท่อส่งน้ำมันเก่า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่าย ส่งผลให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ 2–3 ชั่วโมง ควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมฉีดโฟมป้องกันการปะทุซ้ำ โดยมีรถดับเพลิงกว่า 20 คันเข้าร่วมปฏิบัติการ

หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ อำเภออุทัย สาธารณสุขอำเภออุทัย ตำรวจ สภ.อุทัย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมูลนิธิกู้ภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมสนับสนุนกำลังและอุปกรณ์อย่างเต็มที่

นายเดชาธร เชาว์เลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนายอำเภออุทัย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลาม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในขั้นตอนควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด โดยใช้โฟมดับเพลิงเพื่อให้เพลิงสงบสนิท ยืนยันว่ากลุ่มควันดำที่เกิดขึ้นมาจากการเผาไหม้น้ำมันเก่า ไม่ใช่สารเคมีอันตราย และยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถปิดวาล์วจ่ายน้ำมันได้แล้ว 4 จุด พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด คาดว่าเพลิงจะสงบในเวลาไม่นาน และยังไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว.










