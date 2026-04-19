อากาศร้อนดันเที่ยวคึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ “น้ำตกวังก้านเหลือง” ลพบุรี ฮีลใจน้ำสีมรกตเย็นฉ่ำ

ลพบุรี - สวนรุกขชาติวังก้านเหลือง กลายเป็นโอเอซิสคลายร้อน นักท่องเที่ยวแน่นทุกวัน น้ำใสไหลทั้งปี บรรยากาศคึกคัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ “สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง” อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ที่พาครอบครัวมาเล่นน้ำคลายร้อนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันธรรมดา ต่างมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างเนืองแน่นทุกวัน
จุดเด่นของน้ำตกแห่งนี้ คือ “น้ำสีมรกตใสสะอาด” ที่ไหลเย็นตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากตาน้ำใต้ดินธรรมชาติ ทำให้ไม่ต้องรอฤดูกาล อีกทั้งระดับน้ำในแต่ละชั้นไม่ลึกมาก เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำพักผ่อน นักท่องเที่ยวจำนวนมากเผยว่า การได้สัมผัสละอองน้ำและนั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและคลายความเหนื่อยล้าได้เป็นอย่างดี
บรรยากาศเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาบันทึกภาพความประทับใจ ส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีกลับมาคึกคัก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนโดยรอบอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับน้ำตกวังก้านเหลือง ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในเขตสวนรุกขชาติวังก้านเหลือง อ.ชัยบาดาล เป็นน้ำตกหินปูนสูงประมาณ 20 เมตร ลดหลั่นกันไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น เกิดจากตาน้ำผุดใต้ดินขนาดใหญ่ ทำให้น้ำมีสีเขียวมรกตและไหลแรงตลอดปี แม้ในช่วงหน้าแล้ง
ต้นน้ำของน้ำตกอยู่ทางทิศตะวันออกห่างออกไปราว 1.5 กิโลเมตร ก่อนธารน้ำจะไหลเลาะตามชั้นหินลงสู่แม่น้ำป่าสัก พื้นที่โดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีหินงอกหินย้อยจำนวนมาก และพื้นหินมีลักษณะพิเศษไม่ลื่น สามารถเดินเล่นได้อย่างสะดวก กลายเป็นเสน่ห์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี.