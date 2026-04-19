สลด! น้องชายเครียดพี่สาวป่วยจิตเวช ลวงพาไปฆ่าทิ้งป่าข้าง รพ.อานันทมหิดล แทงคอ 6 แผล ก่อนกลับสารภาพภรรยา

ลพบุรี - หนุ่มวัย 70 ปี รับเครียดสะสมหลังดูแลพี่สาวป่วยจิตเวช ลวงซ้อนท้าย จยย.ไปไหว้พระ ก่อนก่อเหตุใช้มีดครัวแทงเสียชีวิตกลางป่า เมืองลพบุรี ตำรวจคุมตัวดำเนินคดี
วันนี้( 19 เม.ย.) ร.ต.อ.ดนัยเดช กรรณาริก รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรโรงพยาบาลอานันทมหิดล และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูลพบุรี เข้าตรวจสอบเหตุพบศพหญิงสูงอายุบริเวณป่าข้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ด้านนอกรั้วหน้าโรงพยาบาลอานันทมหิดล ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี
ในที่เกิดเหตุพบร่างหญิงสูงอายุสวมเสื้อลายดอก นุ่งผ้าถุงสีฟ้า นอนหงายเสียชีวิต มีบาดแผลถูกของมีคมแทงบริเวณลำคอหลายแผล เลือดไหลนอง ใกล้กันพบมีดทำครัวปลายแหลมยาวประมาณ 1 ฟุต ใบมีดเปื้อนเลือด และรองเท้าแตะแบบสวมวางอยู่ข้างศพ
จากการชันสูตรทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ น.ส.สมทรง ลาภรวย อายุ 77 ปี อยู่บ้าน ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ถูกแทงที่ลำคอรวม 6 แผล เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุ
ต่อมาตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายสมหมาย ลาภรวย อายุ 70 ปี น้องชายของผู้ตาย พักอาศัยอยู่บ้านพักข้าราชการทหาร ถนนพระยาพิชัยดาบหัก ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี
โดยจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายมีอาการป่วยทางจิตเวช และถูกพามาอยู่ด้วยเพื่อดูแลรักษา แต่อาการไม่ดีขึ้น
ภรรยาผู้ก่อเหตุให้การว่า ก่อนเกิดเหตุสามีหยิบมีดทำครัวใส่ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ ก่อนปลุกพี่สาวและบอกว่าจะพาไปไหว้พระ จากนั้นขี่รถออกจากบ้านไป กระทั่งผ่านไปราว 1 ชั่วโมงได้กลับมาบ้านเพียงลำพัง เมื่อถูกถามถึงพี่สาว ได้บอกว่า “ฆ่าพี่สาวแล้ว ทิ้งศพไว้ในป่า” ทำให้ญาติและเพื่อนบ้านพากันออกตามหา ก่อนพบศพในจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเกิดความเครียดจากการดูแลพี่สาวที่ป่วยจิตเวชและไม่ยอมรับประทานยาตามกำหนด จึงก่อเหตุดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมส่งศพชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลต่อไป.