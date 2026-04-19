อึ้ง!จับหนุ่มวัย 22 จุดไฟเผาป่าชาติตระการ บอกไม่รู้จะทำอะไร-แค่อยากให้ป่าไม้ไล่ดับ

พิษณุโลก - อึ้งไปตามๆกัน..จนท.จับได้คาหนังคาเขามือเผาป่า อช.ชาติตระการ เป็นหนุ่มวัย 22 ปี บอกคะนองมือ-ไม่รู้จะทำอะไร ไล่จุดไฟเผาแค่อยาให้ป่าไม้ไล่ดับ
วันนี้(19 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก “ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร” โพสต์ข้อความระบุว่า “จุดไฟเผาป่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิ่งไล่ดับ!!! เหตุจับกุมมือเผาป่าที่ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ จ.พิษณุโลก โกรธแทนพี่น้อง เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังสู้ไฟป่าอยู่ทั่วประเทศเลย"
ทั้งนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พิษณุโลก กรมอุทยานฯ จับหนุ่มวัย 22 ขณะลอบเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ บริเวณแนวเขตป่าแก่งหาดอ้อย ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 หลายฝ่ายต่างอึ้งกับแรงจูงใจในการกระทำความผิดในครั้งนี้
นางพัชรา ปั้นพุ่มโพธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ กล่าวว่า พื้นที่อําเภอชาติตระการ เกิดไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ แม้มีการปิดประกาศห้ามเข้าไปในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม -30 เมษายน 2569 แต่กลับปรากฏว่ายังมีกลุ่มคนฉวยโอกาสลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่า
ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 09.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติฯ กำลังออกลาดตระเวนเชิงรุกเพื่อตรวจปราบปรามการกระทำผิดว่าด้วยการป่าไม้และเฝ้าระวังไฟป่า ได้ตรวจพบชายน่าสงสัย 1 ราย ทราบชื่อภายหลังคือ นายมทินา (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ชาวตำบลท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก กำลังแสดงพฤติการณ์ในลักษณะจุดไฟเผาป่า บริเวณแนวเขตป่าแก่งหาดอ้อย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสะแก จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของอุทยานฯ
จากการเข้าประชิดตัวและตรวจค้นพบของกลางเป็นไฟแช็กจำนวน 1 อัน โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ลงมือจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ดังกล่าวจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานร่วมกับกำนันตำบลท่าสะแก ผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอำเภอชาติตระการ เพื่อควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ขณะที่บันทึกรายงานสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 11 พิษณุโลก ยืนยันว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ และเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของอุทยานฯ ซึ่งเป็นผู้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชาติตระการ ระบุข้อมูลถึงสาเหตุว่า ผลการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า "เหตุผลที่ลงมือจุดไฟเผาป่านั้น เพียงเพราะต้องการความสนุกสนานและเกิดจากความคึกคะนอง เนื่องจากไม่รู้จะทำอะไร จึงตั้งใจไล่จุดไฟเพื่อให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ไล่ดับไฟ
พฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงการขาดจิตสำนึกและความคึกคะนองที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลต่อทรัพยากรธรรมชาติ เพียงเพื่อตอบสนองความสนุกส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา ซึ่งขณะนี้ผู้ต้องหายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ สภ.ชาติตระการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป