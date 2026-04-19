xs
xsm
sm
md
lg

แน่นแต่เช้า "ไหลพัทยา" นทท.ไทย-เทศแห่เล่นสาดน้ำแน่ชายหาด ตร.ระดมกำลังเข้มดูแลความปลอดภัย​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- แน่นแต่เช้า!! นัก​ท่องเที่ยว​ไทย-เทศแห่เล่นสาดน้ำในงาน "วันไหลพัทยา" ทำถนนทุกสายมุ่งหน้าชายหาดแน่นขนัดตำรวจต้องประกาศปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00–24.00 น. พร้อมระดมกำลังเข้มดูแล​ความปลอดภัย​

วันนี้ (19 เม.ย.)​ ผู้​สื่อข่าว​รายงานบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ เนื่องในงานวันไหลพัทยา ว่ายังได้รับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดี ส่งผลให้ถนนสายหลัก อาทิ ถนนสุขุมวิท พัทยาใต้ พัทยากลาง และพัทยาเหนือ มีปริมาณรถหนาแน่นจากการเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

ขณะที่ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆ ได้พากันร่วมจัดกิจกรรมสาดน้ำสร้างสีสันตลอดทั้งเมือง

โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวด รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดเซอร์วิสเลน สำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย คนเป็นลม และระงับเหตุ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงาน


สำหรับการจัดงาน “วันไหลพัทยา 2569” เมืองพัทยา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 เม.ย.ที่ บริเวณชายหาดพัทยา และเพิ่มความยิ่งใหญ่ด้วยแสง สี เสียง และกิจกรรมความบันเทิงตลอด 3 วัน พร้อมเวทีการแสดงรวม 4 จุด ได้แก่ บริเวณซอย 5 ใกล้โรงแรมฮาร์ดร็อก พัทยา, โซนโมโน, นิภาฮอลล์ และซอย 13

โดยในวันที่ 19 เม.ย.ถือเป็นวันไฮไลต์ที่ เมืองพัทยาได้ประกาศปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 12.00–24.00 น. เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำได้อย่างเต็มที่ พร้อมมีกิจกรรมบันเทิงตลอดวัน อาทิ การแสดงจากศิลปิน Maiyarap และ Indigo รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่าง Liverpool พบ Everton ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงจากศิลปิน Joeyboy














+4