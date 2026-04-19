ผวาทั้งหมู่บ้าน! หนุ่มบุรีรัมย์คลั่งไล่ฟันชาวบ้านสาหัส 3 ตร.เข้าชาร์จโดนเจ็บอีก 2 นาย แม่ยันลูกไม่ได้เสพยา

บุรีรัมย์ - เกิดเหตุระทึก หนุ่มคลั่งอาละวาดจะทำร้ายแม่วิ่งหนีตาย ก่อนถืออีโต้ไล่ฟันชาวบ้านบาดเจ็บสาหัส 3 ราย ฟันรถกู้ภัย และ จยย.ชาวบ้านเสียหาย 2 คัน ตร.ละหานทรายเข้าระงับเหตุโดนค้อนเหล็กตีบาดเจ็บอีก 2 นาย แม่ยันลูกไม่ได้เสพยาแค่ป่วย ทำผวาทั้งหมู่บ้านเรียกร้องส่งบำบัดนานๆ หากปล่อยออกมาอาจมีคนตาย
วันนี้ (19 เม.ย. 69) ชาวบ้านในหมู่บ้านโคกว่าน ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ต่างใช้ชีวิตด้วยความหวาดผวา หลังเกิดเหตุนายสมพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี เกิดอาการคลุ้มคลั่ง โวยวายอาละวาดถือท่อนไม้จะทำร้ายแม่ตัวเองแต่แม่วิ่งหนี จึงได้ถือมีดอีโต้ไล่ฟันชาวบ้านบาดเจ็บ 3 ราย คือ นางสาวสุมิน โกยกอง อายุ 50 ปี บุกเข้าไปฟันถึงในบ้านมีแผลถูกฟันที่แขน จากนั้นไล่ฟัน นายหวอย หงษ์วิเศษ อายุ 70 ปี เพื่อนบ้านซึ่งพยายามวิ่งหนีแต่เสียหลักล้ม จึงถูกฟันศีรษะลึกถึงกะโหลก และแขนข้างขวาจนเลือดอาบ บาดเจ็บสาหัส และใช้มีดเล่มเดียวกันฟันนายขุนก้อง เพชรกิ่ง อายุ 48 ปี เพื่อนบ้านขณะเข้าไปช่วยตำรวจชาร์จจับตัวนายสมพร ถูกฟันที่แขนขวาบาดเจ็บเป็นรายที่สาม และขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ละหานทรายเข้าไปชาร์จจับกุมตัวก็ถูกนายสมพรใช้ค้อนเหล็กตีได้รับบาดเจ็บอีก 2 นาย นอกจากนั้นยังได้ใช้มีดฟันรถกู้ภัย และรถจักรยานยนต์ชาวบ้านเสียหายอีก 2 คันก่อนจะถูกจับกุมตัว
สอบถามนางวันทา อายุ 66 ปี แม่ผู้ก่อเหตุ เล่าว่า ลูกชายป่วยเป็นโรคลมชักตั้งแต่อายุ 15 ก็รักษาตัวมาโดยตลอด ต่อมาก็มีอาการทางสมองก็กินยามาเรื่อย แต่เวลาที่ลูกชายแอบไปดื่มเหล้าก็จะมีอาการหลอนชอบพูดคนเดียวแต่ที่ผ่านมายังไม่เคยทำร้ายใคร ล่าสุดเมื่อวานนี้ (18 เม.ย. 69) ลูกชายน่าจะไปดื่มเหล้ามาแล้วอาละวาด เหมือนกับจำไม่ได้ว่าตนเองเป็นแม่ ขณะตนเข้าห้องได้พยายามทุบประตู พอออกมาก็ถือท่อนไม้จะตี ตนพยายามเรียกให้ลูกได้สติว่าตัวเองเป็นแม่ แต่เหมือนเขาจำไม่ได้ จะทำร้ายอย่างเดียวจึงได้วิ่งหนีไปขอให้ชาวบ้านช่วย แต่ลูกชายกลับหันไปทำร้ายเพื่อนบ้านด้วยการใช้มีดไล่ฟันทั้งเพื่อนบ้านและญาติได้รับบาดเจ็บถึง 3 คน กระทั่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยระงับเหตุก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บอีก 2 นาย ยืนยันว่าลูกชายไม่ได้เสพสารเสพติด ที่คลุ้มคลั่งคาดว่าน่าจะเป็นเพราะแอบไปดื่มเหล้าประกอบกับมีอาการทางสมองอยู่แล้ว จึงทำให้คลุ้มคลั่งไล่ทำร้ายคนอื่น ขอให้ช่วยนำตัวลูกชายไปรักษาให้หายจะได้ไม่ก่อเหตุแบบนี้อีก
ด้าน นายประพันธ์ศักดิ์ อายุ 43 ปี เพื่อนบ้าน (เสื้อน้ำเงินคอกลม) เล่าว่า หลังจากที่นายสมพรอาละวาดจะทำร้ายแม่แล้วแม่วิ่งหนีมาขอให้ชาวบ้านช่วย นายสมพรก็ถือมีดอีโต้บุกเข้าไปฟัน นางสาวสุมิน โกยกอง อายุ 50 ปี ถึงในบ้านมีแผลถูกฟันที่แขน พอรถกู้ภัยจะมารับคนเจ็บไป รพ.เขาก็ใช้มีดฟันรถกู้ภัย จากนั้นก็ไปไล่ฟัน คุณตาหวอย อายุ 70 ปี ซึ่งพยายามวิ่งหนีแต่เสียหลักล้ม จึงถูกฟันศีรษะ และแขนข้างขวาบาดเจ็บสาหัส จากนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านก็ได้ช่วยกันไล่จับตัว เพื่อไม่ให้ไปก่อเหตุทำร้ายคนอื่นอีก แต่จังหวะที่จะเข้าไปจับกุมตัว นายขุนก้อง เพื่อนบ้านที่ไปช่วยจับก็ถูกมีดฟันแขนขวาบาดเจ็บเป็นรายที่สาม
และจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าชาร์จก็ถูกนายสมพรใช้ค้อนเหล็กตีได้รับบาดเจ็บอีก 2 นายด้วย ซึ่งกว่าจะจับตัวนายสมพรได้ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลและเสี่ยงอันตรายมากเพราะเขาคลุ้มคลั่งและมีอาวุธทั้งมีดอีโต้ เลื่อย และค้อน ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นเพราะผู้ก่อเหตุมีอาการทางสมองอยู่แล้ว แต่ไปดื่มเหล้าหนักติดต่อกันช่วงสงกรานต์ ทำให้คลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่นแบบนี้ ซึ่งที่ผ่านมาเห็นเขาเผาถ่านขายก็มีหลอนบ้างแต่ไม่หนักขนาดนี้
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปบำบัดรักษาให้หาย หากปล่อยออกมาก็จะเป็นอันตรายแก่ชาวบ้าน
ด้านนายเจย พรมบุปผา อายุ 70 ปี (ถอดเสื้อ) เพื่อนบ้าน เล่าว่า วันเกิดเหตุนายสมพรคลุ้มคลั่งหนัก ถือมีดไล่ฟันชาวบ้านอย่างบ้าคลั่ง ตนกับนายหวอยก็พากันวิ่งหนีไปทางเดียวกัน แต่นายหวอยเสียหลักล้มจึงถูกฟันที่ศีรษะ และแขน ก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่คนก่อเหตุมีทั้งมีด ทั้งเลื่อย แต่ตนมือเปล่า และอายุมากแล้ว ถ้าเข้าไปก็คงจะโดนฟันเหมือนกัน จึงจำเป็นต้องหนีเอาตัวรอดก่อน ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตัวไปบำบัดให้นานๆ หรือจนกว่าจะมั่นใจว่าจะไม่คลุ้มคลั่งแบบนี้อีก เพราะหากปล่อยมาอาจจะมีชาวบ้านถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้
ล่าสุดนายสมพรยังถูกควบคุมตัวที่ รพ.ละหานทราย รอแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหารือว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากมีประวัติรักษาอาการจิตเวช ส่วนผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวที่ รพ. 2 ราย