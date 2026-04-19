นักท่องเที่ยวพร้อมชาวบ้านร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง

เลย - นายอำเภอภูกระดึงนำชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง เผยเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีมาตั้งแต่ปี 2543 ร่วมตักบาตรตอนเช้า จากนั้นทำพิธีสรงน้ำพระพุทธเมตตา เปลี่ยนผ้าคลุมองค์พระ และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ที่ทำการวังกวาง บนยอดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธเมตตา มีนายยเดช อักษรวงศ์ นายอำเภอภูกระดึง พร้อมด้วยนายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมกับชาวบ้านรอบภูกระดึง 15 หมู่บ้าน ร่วมกันจัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง พร้อมด้วยประชาชนรอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมสรงน้ำจำนวนมาก
นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง กล่าวว่า ในช่วงวันที่ 18-19 เม.ย.ของทุกปี ชาวบ้าน พร้อมด้วยนักท่องเที่ยวจะร่วมเดินเท้าขึ้นยอดภูกระดึงที่ระดับความสูงกว่า 1,288 เมตร มากันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึงของชาวบ้านในอำเภอภูกระดึง โดยจัดหลังเทศกาลสงกรานต์
สำหรับประเพณีสรงน้ำพระพุทธเมตตาบนยอดภูกระดึง เป็นงานประเพณีที่ชุมชนท้องถิ่นถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนานจัดมาทุกปีตั้งแต่ปี 2543 โดยร่วมกับทางอำเภอภูกระดึง และ อบต.ศรีฐาน การจัดงานปีนี้เป็นปีที่ 26 แล้ว ซึ่งกิจกรรมในเช้าวันนี้มีนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ จากนั้นจัดขบวนแห่จากหอประชุมไปยังลานศรีนครินทร์ จัดรำบวงสรวง และพิธีทางศาสนา
จากนั้นพระสงฆ์นำชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสรงน้ำพระพุทธเมตตา พร้อมกับเปลี่ยนผ้าจีวรห่มคลุมองค์พระพุทธเมตตา หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวและชาวบ้านร่วมกันขอขมา ทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ร่วมสาดน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน