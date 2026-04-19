นครพนมก็ไม่รอด! พายุซัดทำบ้านพังกว่า 400 หลังคาเรือน

นครพนม - จังหวัดนครพนมอ่วมซ้ำ “เรณูนคร-ธาตุพนม” เจอพายุถล่มกลางดึก บ้านพังรวมกว่า 100 หลัง 2 วันเสียหาย 10 อำเภอกว่า 400 หลัง
วันนี้ (19 เม.ย.) ที่จังหวัดนครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์พายุฤดูร้อนพัดผ่านในพื้นที่จังหวัดนครพนม เมื่อเวลาประมาณ 21.30 น. คืนที่ผ่านมา (18 เม.ย.) ส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะในเขตอำเภอเรณูนคร และอำเภอธาตุพนม ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก
รายงานล่าสุดระบุว่าอำเภอเรณูนครได้รับผลกระทบใน 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 74 หลัง คอกสัตว์ 1 หลัง และโรงเรือนเพาะเห็ด 2 หลัง มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 77 ครัวเรือน
ขณะที่อำเภอธาตุพนมได้รับผลกระทบใน 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน บ้านพักอาศัยเสียหาย 35 หลัง และคอกสัตว์ 1 หลัง มีผู้ได้รับความเดือดร้อน 36 ครัวเรือน
ส่งผลให้ภาพรวม 2 อำเภอมีบ้านเรือนเสียหายรวม 109 หลังคาเรือน ประชาชนได้รับผลกระทบ 113 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ด้านการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งฝ่ายปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทหาร ตำรวจ รวมถึงผู้นำชุมชน ได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย พร้อมให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น และเร่งฟื้นฟูบ้านเรือน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบ
ขณะเดียวกัน หากรวมสถานการณ์วาตภัยในช่วงวันที่ 17-18 เมษายน 2569 ทั้งจังหวัด พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว 10 อำเภอ 26 ตำบล 59 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหายรวม 445 หลังคาเรือน สะท้อนถึงความรุนแรงของพายุฤดูร้อนในระยะนี้
จังหวัดนครพนมยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดพายุซ้ำในช่วงนี้
พายุร้อนพัดกระหน่ำครั้งนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่เรณูนครและธาตุพนม ขณะที่ทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบแล้วกว่า 445 หลังคาเรือน ทุกหน่วยงานยังคงเร่งช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุด