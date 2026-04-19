เหยื่อรถแหกโค้งห้วยเย็น เมืองปัว ดับเพิ่มเป็น 9 มีเด็ก นร.3 ทั้งหมดนั่งท้ายกระบะ

น่าน – คืบหน้าอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..กระบะติดคอกแหกโค้งห้วยเย็น เมืองปัว ดับเพิ่มเป็น 9 ราย ในจำนวนนี้มีเด็ก นร. 3 ราย ทุกรายล้วนนั่งท้ายกระบะ เจ็บอีก 5 พบทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกัน ขึ้นกระบะไปหาปลาบ่อเกลือ รวม 22 ชีวิต ขากลับคาดเบรกไม่ทำงาน
กรณีอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..รถยนต์กระบะเสียหลักลงข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนปัว – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ บริเวณกิโลเมตรที่ 8+700 โค้งห้วยเย็น ด้านขวาทาง พื้นที่รอยต่อบ้านนาแล – บ้านมอญ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน https://maps.app.goo.gl/ymSujH5LDtjvWDiu8 เมื่อช่วงเย็นวันที่ 18 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 5 ราย เสียชีวิตขณะนำส่ง รพ. 3 ราย และเสียชีวิตระหว่างรักษา อีก 1 ราย รวมเป็น 9 ราย
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นคนในบ้านจูน หมู่ 4 ต.ป่ากลาง และนั่งท้ายกระบะติดคอกทั้งหมด ประกอบด้วย
1 น.ส.ศรี พนะสัน อายุ 56 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ , 2.นางซ้อน พะนะสันต์ อายุ 56 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 3.นางเฉลียว พนะสัน อายุ 56 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 4.น.ส.นันทิชา พนะสัน อายุ 15 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 5.ด.ช.วรวัช พนะสัน อายุ 11ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
6.ด.ญ.วรัญญา พนะสันต์ อายุ 10 ปี เสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ. 7.ด.ช.ณภัทร ไชยะ อายุ 8 ปี เสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ. 8.นายหลอด พนะสัน อายุ 56 ปี เสียชีวิตระหว่างนำส่ง รพ. และ 9.นายคมคาย พนะสันอายุ533 ปี เสียชีวิตระหว่างรักษา
เบื้องต้น พบว่า นายอิฉเลศ อายุ 47 ปี เป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งมี พ.ร.บ.ภาคบังคับ สิ้นสุดความคุ้มครอง วันที่ 6 ธันวาคม 2568 นำคนในหมู่บ้านทั้งหมดซึ่งเป็นญาติพี่น้องกัน รวม 22 คน เดินทางไปหาปลาในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเย็น
พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงเขาลาดชันเบรกรถยนต์ไม่สามารถใช้ห้ามเบรกได้ เป็นเหตุให้รถยนต์ค้นดังกล่าวพุ่งการ์ตเรล (Guardrail) เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุเกิดจากระบบเบรกขัดข้อง ประกอบกับลักษณะถนนที่เป็นทางลาดชันและโค้งอันตราย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 5 คน เสียชีวิตรวม 9 ราย อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุเพิ่มเติม ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ซึ่งอุบัติเหตุหมู่ครั้งนี้ สร้างความสูญเสียอย่างรุนแรงต่อครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ มีเด็กนักเรียน ของโรงเรียนสหราษฎร์บำรุง เสียชีวิตถึง 3 ราย ประกอบด้วย เด็กชายณภัทร ไชยะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เด็กหญิงวรัญญา พนะสันต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เด็กชายวรวัช พนะสันต์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2