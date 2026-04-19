ระทึก! กู้ภัยโคราชลุยช่วยชีวิตนักตีผึ้ง ถูกผึ้งต่อยตกต้นไม้สูงกลางป่าลึก บาดเจ็บสาหัสนำส่ง รพ.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ทีมกู้ภัยฮุก 31 โคราช ร่วม จนท.อุทยานฯ ทับลานและ รพ.วังน้ำเขียว ลุยช่วยชีวิตนักตีผึ้งถูกผึ้งต่อยตกลงมาจากต้นไม้สูงกลางป่าลึก บาดเจ็บสาหัสแขน-ขาหัก นำส่ง รพ.ให้แพทย์รักษาได้สำเร็จ
วันนี้ (19 เม.ย. 69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมาโนช เตชะทัต กำนันตำบลอุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านวังน้ำเขียว ว่ามีลูกบ้านออกไปหาตีผึ้ง (การหาผึ้งโดยวิธีเอาควันรมแล้วตัดคอนหรือปาดเอาหัวน้ำหวานที่คอนลงมา) แล้วเกิดพลัดตกต้นไม้อยู่กลางป่าหุบใหญ่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างบ้านวังน้ำเขียว-บ้านหนองโสมงและบ้านซับเต่า โดยผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถขยับได้ จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมการกุศล (ฮุก 31) นครราชสีมา ประจำจุดตำบลอุดมทรัพย์ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน และทางโรงพยาบาลวังน้ำเขียว ระดมกำลัง อุปกรณ์กู้ชีพและรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็ว พร้อมกับรถเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยแบบยกสูงเข้าพื้นที่
โดยทีมช่วยเหลือต้องรวมตัวตั้งกองอำนวยการเฉพาะกิจอยู่ปากทางเข้าป่า ห่างจากจุดผู้ประสบเหตุประมาณ 5 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นทางลาดชันและขรุขระ รถยนต์เล็กธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้
จากนั้นได้ให้ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นนำรถจักรยานยนต์เข้าถึงตัวผู้บาดเจ็บ ทราบชื่อภายหลังคือนายสมประสงค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ชาวบ้านวังน้ำเขียว ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีความสูงประมาณ 10 เมตร จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าริมฝีปากบนฉีก แขนและขาซ้ายน่าจะหัก แต่ยังรู้สึกตัวดี ก่อนเจ้าหน้าที่ใช้รถกระบะยกสูงตามเข้าไปเพื่อเคลื่อนย้ายออกมาบริเวณกองอำนวยการเฉพาะกิจ และส่งต่อให้รถพยาบาลนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลวังน้ำเขียวในเวลาต่อมา ซึ่งต้องใช้เวลานานร่วม 2 ชั่วโมงจึงสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บส่งถึงมือแพทย์ได้สำเร็จ