ชื่นชม" ไต๋เรือฮีโร่" แล่นเรือฝ่าคลื่นลมช่วย 9ชีวิตรอดตายหวุดหวิดจากเหตุเรือนำเที่ยวอับปางอ่าวแสมสาร

ศูนย์ข่าวศรีราชา- ชื่นชมไต๋เรือประมงไดหมึก “แสงอุทัยมณี 2” ไต๋เรือฮีโร่ นำเรือแล่นฝ่าคลื่นลมช่วย 9 ชีวิตออกจากเรือนำเที่ยวที่กำลังอับปางกลางอ่าวแสมสาร จ.ชลบุรี กลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย
เมื่อเวลา 04.00น.วันนี้ ( 19 เม.ย.) ได้เกิดเหตุเรือนำเที่ยวตกปลาชื่อ "เพชรมงคล 1" อับปางกลางทะเลหน้าอ่าวแสมสาร ช่วงหลังเกาะคราม ห่างชายฝั่ง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณ 13 ไมล์ทะเล ทำให้ไต๋เรือและลูกเรือ รวม 9 ชีวิต ต้องเผชิญชะตากรรมท่ามกลางคลื่นลมที่โหมกระหน่ำ
กระทั่ง นายเดชา พืชพันธุ์ อาย 61 ปี ไต๋เรือ ได้ใช้ไฟสปร์ตไลท์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือประมงลำอื่น พร้อมโทรศัพท์ประสานขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์กู้ภัยทางทะเล หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบ เพื่อขอรับการสนับสนุนเรือเร็วในการเร่งเข้าให้การช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัย ที่ได้สวมเสื้อชูชีพเตรียมรับการสละเรือหากเรือจมลงสู่ใต้ทะเล
แต่ยังโชคดีที่ในช่วงเวลา 05.00น. ได้มีเรือประมงไดหมึกชื่อ “แสงอุทัยมณี 2” ที่มี นายอนุสรณ์ แก้วผลึก อายุ 36 ปีเป็นไต๋เรือ ที่กําลังนำเรือกลับเข้าชายฝั่งได้สังเกตเห็นสัญญาณไฟขอความช่วยเหลือ จึงเบนหัวเรือมุ่งตรงเข้ามายังเรือที่ประสบเหตุทีีสภาพด้านท้ายกําลังจะจมลงทะเล และลูกเรือทั้งหมดได้พากันไปรวมตัวกันที่หัวเรือ
จนสามารช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดขึ้นบนเรือลำใหม่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนเรือที่ประสบเหตุ ต้องปล่อยให้จมลงสู่ก้นทะเล
ทั้งนี้ " เรือแสงอุทัย" ได้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการนําลูกเรือทั้งหมดเดินทางกลับเข้าฝั่ง โดยเข้าเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางเสร่ ต.บางเสร่
โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ประสบภัย ชาวบ้านและชาวประมงที่ทราบเรื่องพากันชื่นชมและยกย่อง นายอนุสรณ์ แก้วผลึก ไต๋เรือประมงไดหมึก “แสงอุทัยมณี 2” ให้เป็นไต๋เรือฮีโร่ ผู้ที่มีความกล้าหาญและมีจิตเมตตาเสี่ยงชีวิตท่ามกลางคลื่นลมแรงในทะเลเข้าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังตกทุกข์ได้ยากจนมีชีวิตรอดปลอดภัย
ขณะที่เจ้าตัวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นที่สุดเช่นกันที่ได้ทำหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับสังคม
จากการสอบถาม นายเดชา ไต๋เรือลำเกิดเหตุ ทราบว่าเรือลําดังกล่าวมีขนาดยาวกว่า 9 วา ได้นำนักท่องเที่ยวที่เช่าเหมาลำออกไปตกปลาเดิรทางออกจากท่าเทียบเรือแสมสาร ตั้งแต่เวลา 16.00 น.วันที่ 18 เม.ย. ที่ผ่านมา และได้ไปจอดทอดสมอที่บริเวณด้านหลังเกาะคราม
กระทั่งเวลา 04.00 น.ของวันนี้ได้ถอนสมอแล่นกลับเข้าฝั่งเพื่อมารับลูกค้าชุดใหม่ แต่ระหว่างแล่นเรือ สัญญาณระดับน้ำในเรือได้แจ้งเตือน จึงเปิดใช้ไดโว่ดูดน้ำทั้งตัวจริงและสํารอง รวม 4 ตัว เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากเรือ แต่ระดับน้ำก็ไม่มีทีท่าจะลดลง
" ตรวจสอบจึงรู้แน่ชัดว่า ใต้ท้องเรือทะลุ จึงพยายามทําอย่างทุกวิถีทาง เพื่อหวังให้เรือยังลอยลำอยู่ได้ แต่ก็ไม่อาจต้านทานไหว จนต้องสละเรือและ เรียกลูกเรือทั้งหมดไปอยู่ที่บริเวณหัวเรือ พร้อมให้ใส่เสื้อชูชีพและนำเชือกผูกติดกันไว้เพื่อไม่ให้มีใครต้องถูกคลื่นซัดสูญหาย แต่ก็ยังโชคดีที่เรือประมงไดหมึก “แสงอุทัยมณี 2” ผ่านมาประสบเหตุและให้การช่วยเหลือไว้ได้ทัน จึงต้องขอขอบคุณจากใจเป็นที่สุด"ไต๋เรือลำประสบเหตุกล่าว