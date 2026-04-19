ไอเดียเก๋! กลุ่มหัตถกรรมบ้านภู นำเศษผ้าเหลือใช้สร้าง “ตุ๊กตาชุดไทย DIY” สืบสานวัฒนธรรมสู่สายตาโลก

สมุทรสงคราม - กระแสชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบดันงานศิลปหัตถกรรมไทย คึกคัก กลุ่มหัตถกรรมบ้านภู จ.สมุทรสงคราม ผสานเศษผ้า–ความคิดสร้างสรรค์ สร้างงานศิลป์ เพิ่มคุณค่า และเผยแพร่ถึงต่างแดน
ท่ามกลางกระแสการส่งเสริมการแต่งกายชุดไทย โดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการขึ้นทะเบียน “ชุดไทย” กับองค์การ UNESCO ล่าสุด กลุ่มหัตถกรรมไทยบ้านภู (ภูเตศวร) เลขที่ 74 หมู่ 1 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำเศษผ้าเหลือใช้มาต่อยอดเป็นผลงานสร้างสรรค์ “แต่งตัวตุ๊กตาผ้าไทย DIY” เชื่อมเสน่ห์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก
นายยุธศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ อายุ 58 ปี หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมไทยบ้านภู เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเกิดจากการนำเศษผ้าลายไทยหลากสีจากงานตัดเย็บ มาตัดปะและตกแต่งบนตัวตุ๊กตา สร้างผลงานศิลปะตามจินตนาการ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ สืบสานศิลปะการแต่งชุดไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติ
ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าวยังเคยนำไปเผยแพร่ในต่างประเทศ ในงานถนนคนเดินที่จัดโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 26–29 มีนาคม 2569 และได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวต่างชาติ
สำหรับขั้นตอนการทำ เริ่มจากการเลือกคาแรกเตอร์ตุ๊กตา ซึ่งมีให้เลือก 6 แบบ ให้เหมาะกับชุดไทยแต่ละประเภท ก่อนตัดและประกอบด้วยเศษผ้า ริบบิ้น ลูกปัด และเลื่อม เพื่อสร้างรายละเอียดให้ใกล้เคียงชุดจริง เช่น การจับจีบหน้านาง การคาดเข็มขัด และการตกแต่งเพิ่มมิติความสวยงาม แม้จะดูละเอียดอ่อน แต่ผู้เริ่มต้นก็สามารถทำได้
ชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบที่นำมาใช้ ได้แก่ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ชุดไทยอมรินทร์ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี ชุดไทยศิวาลัย ชุดไทยจักรพรรดิ และชุดไทยดุสิต โดยแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ “ชุดไทยจักรพรรดิ” เนื่องจากทำได้ไม่ซับซ้อนและให้ลุคสง่างาม ถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นายยุธศักดิ์ย้ำว่า กิจกรรมนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเชิงธุรกิจ แต่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยสามารถจองเวิร์กช็อปแบบกลุ่มได้ล่วงหน้า ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “หัวโขนภูเตศวร” หรือไลน์หมายเลขเดียวกับโทรศัพท์ 081-7754118.