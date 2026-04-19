คลิปว่อนโซเซียลหลวงพ่อที่กาฬสินธุ์ซื้อเบียร์กินทุกวัน ล่าสุดคณะสงฆ์มีมติขับออกจากวัดแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอ ภาพจากกล้องวงจรปิด ขณะที่หลวงพ่อมาซื้อกระป๋องเขียวทุกวัน พร้อมกับเขียนระบายว่า“ผมคนหนึ่งบ่เคยนับถือพระคนนี้ #ตอนแรกว่าจะไม่หัวซาแล้วนะ มาซื้อทุกวันพนักงานก็นึกว่าซื้อไปให้ช่างที่มาทำวัด ที่ไหนได้ ผมเห็นมาซื้อทุกวันจะครบปีแล้ว พอชาวบ้านที่มาซื้อของเค้าถ่ายภาพ และไปบอกผู้ใหญ่บ้าน หลังจากนั้นวันต่อมาก็เข้ามาด่าพนักงานที่ร้าน แถมสภาพน่าจะ…ด้วย ทุกคนคิดเห็นอย่างไร ตอนแรกผมก็ว่าจะไม่ลงคลิป แต่ย้อนกล้องดูแล้ว มันอดไม่ได้ #ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ทั้งนี้หลังจากที่คลิปวีดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีคนแชร์จำนวนมากและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของหลวงพ่อรูปนี้ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของพระรูปนี้ด้วยหากผิดจริงก็อยากให้พระรูปนี้ลาสิกขาไปเลย
ล่าสุดวันที่ 18 เมษายน 2569 เวลาประมาณ 11.30 น.นางสาวอ้อมอารีย์ ยี่วาศรี นายอำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.เอกชัย แสนสาระดี ผกก.สภ.กุฉินารายณ์ นายกิติศักดิ์ มนตรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้มอบหมายให้ นายประวิทย์ชัย สลางสิงห์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง/เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.นำสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.กุฉินารายณ์ ที่ 6 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กุฉินารายณ์ เจ้าคณะตำบลนาขาม ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ พร้อมชาวบ้าน ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
โดยจากการสอบถามร้านค้าที่เกิดเหตุทราบว่า พระสงฆ์ที่เป็นข่าว มาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริง ชื่อพระพิรุณ สิริจันโท จำวัดพรรษาอยู่ที่วัดป่าอีสานเขียว หมู่ที่ 1 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งหลังจากที่เจ้าคณะตำบลนาขามได้ทราบเรื่องดังกล่าว จึงได้ประชุม และคณะสงฆ์ได้มีมติขับพระสงฆ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่ กลับไปสังกัดเดิมที่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว
เหลือเพียงพระธุดงค์ที่มาขออาศัยอยู่ที่วัดช่วงเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 4 รูป ซึ่งการตรวจสอบภายในวัดไม่พบพระรูปดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้ขอทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายพระสงฆ์ที่เหลือ ทั้งหมด 4 รูป แต่ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด
น.ส.อมรรัตน์(ขอสงวนนามสกุล) อายุ 35ปี พนักงานร้านบุญสวรรค์ซีฟู้ด (คนที่อยู่ในคลิปเถียงกับพระ) 149 ม.12 บ.คำอีหงษ์ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนเองมาทำงานตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 68 เป็นระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือนก็เห็นพระรูปดังกล่าวเข้ามาซื้อเบียร์เป็นประจำ เคยถามว่าซื้อไปให้ใคร แต่พระรูปดังกล่าวก็ตอบว่าซื้อไปให้ช่างที่มาช่วยทำงานที่วัดเห็นมาซื้อเป็นประจำบางทีก็มาซื้อทีละ 1 กระป๋อง ทีละ 1 ขวดบ้างและซื้อเอ็มร้อย ซื้อโครงไก่
ซึ่งจะขี่รถ 3 ล้อไฟฟ้ามาเป็นประจำบางครั้งห่างหายไปก็ประมาณ 2-3 วันก็จะกลับมาซื้อเบียร์อีกเหมือนเดิมเป็นพฤติกรรมซ้ำๆ ซึ่งจะมาช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่ค่อยมี ซึ่งในวันเกิดเหตุพระไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านมาเจอตอนที่ ได้มาซื้อเบียร์แล้วชาวบ้านได้ถ่ายรูปไปแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านทราบจึงทำให้พระเกิดความไม่พอใจทำให้เกิดการโต้เถียงกันตามในคลิปวีดีโอที่ นาย คชาพัฒน์ คนตรง นายจ้างของตนเองได้นำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ จนเป็นกระวิพากษ์วิจารย์อย่างกว้างขวาง นางสาวอมรรัตน์ กล่าว
ด้านคุณแม่ทองดี โชติพงษ์ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92 ม.1.บ้านคำอีหงษ์ ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ เป็นโยมอุปัฏฐากวัดแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาประมาณ 20 ปี ได้เปิดเผยว่าอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยเเละตนเองก็ไม่เคยเห็นพระภิกษุพิรุณมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน พึ่งจะมาเกิดเรื่องในปีนี้เป็นปีที่ 20 ซึ่งวัดแห่งนี้ครบการก่อตั้งวัด ตอนนี้ตนเองยอมรับว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก เพราะพระพิรุณ สิริจันโท นั้นบวชมาแล้ว 20 พรรษา อายุ 72 ปี ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องพระพิรุณได้ออกจากวัดไปได้ 3-4 วันแล้ว