พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 9 อำเภอจังหวัดอุบลราชธานี เสียหายกว่า 670 หลังคาเรือน

อุบลราชธานี-พายุฤดูร้อนพัดบ้านในพื้นที่ 9 อำเภอ จ.อุบลฯ มีบ้านใน 29 ตำบล 129 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายกว่า 670 หลังคาเรือน โดยอำเภอน้ำยืนชายแดนไทย-เขมรได้รับความเสียหายมากที่สุด กว่า 270 หลังคาเรือน เจ้าหน้าที่เร่งเข้าให้ความช่วยเหลือแล้ว
เช้าวันนี้(19เม.ย.)เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเข้าสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเขื่องใน ซึ่งประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือน โดยได้รับความเสียหายกว่า 40 หลังคาเรือนในพื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลบ้านกอก ตำบลยางขี้นก และตำบลหนองเหล่าและตั้งแต่วันที่ 15-18 เมษายน เกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนในพื้นที่รวม 9 อำเภอ 29 ตำบล 129 หมู่บ้าน
มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 677 ครัวเรือน คอกสัตว์ 14 คอก โรงเก็บพืชผลทางเกษตร 12 หลัง พื้นที่การเกษตร 10 แห่ง โดยอำเภอที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคืออำเภอน้ำยืนกว่า 270 หลังคาเรือน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอ และอปท. อยู่ระหว่างการเร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบของทางราชการแล้ว
ด้านนางอนงค์ สายชมพู อายุ 76 ปี ชาวอำเภอเขื่องในเล่าว่า ระหว่างเกิดเหตุมีแต่ลมพัด ตนได้หลบเข้าไปอยู่ในบ้าน แต่ลมได้พัดเอาหลังคาโกดังที่ใช้เก็บข้าวเปลือกและสิ่งของอย่างรุนแรงนานประมาณครึ่งชั่วโมง ทำให้โกดังขนาดใหญ่พังลงมาเสียหายทั้งหลัง และไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน