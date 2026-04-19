สิ้นสงกรานต์ขนทันที!ทหารยิงสกัดสนั่นแม่สาย คาราวานขนยาข้ามน้ำรวก ยึดไอซ์ 4 กระสอบ

เชียงราย – เสร็จจากสงกรานต์ขนกันทันที..คาราวานยานรก แบกกระสอบสะพายปืนข้ามน้ำรวกเป็นขบวนตอนเช้ามืด ทหารดักตรวจโดนยิงใส่ จนต้องเปิดฉากปะทะ ก่อนคนร้ายเผ่นข้ามแดนกลับ-ยึดไอซ์ได้ 4 กระสอบใหญ่
วันนี้ (19 เม.ย.) พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พ.อ.ธวัฒน์ อินกอง รอง ผบ.ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะช้าง อ.แม่สาย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจยึดยาเสพติดประเภทที่ 1 (ไอซ์) ที่บริเวณท่าข้ามศรีป่าแดง ซอย 17 หมู่บ้านศรีป่าแดง หมู่ 9 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
หลังจากเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.4 บก.ควบคุมผาทมิฬ ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง นำกำลังออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณท่าข้ามศรีป่าแดง กระทั่งเช่ามืดเวลาประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนประมาณ 8 - 10 คน พากันแบกกระสอบข้ามแม่น้ำรวกที่ตื้นเขินในหน้าแล้งมุ่งขึ้นฝั่งไทย
เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะเข้าไปทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แตกตื่นจะหลบหนีไปทางทิศเดิมโดยระหว่างหลบหนีได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นนานประมาณ 5 นาที สิ้นเสียงปืนคนร้ายล่าถอยข้ามฝั่งไปได้ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ บริเวณริมฝั่งน้ำรวก พบคนร้ายทิ้งกระสอบฟางเอาไว้จำนวน 4 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติด ให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) กระสอบละ 23 ก้อน รวมทั้งสิ้น 92 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งหมดประมาณ 92 กิโลกรัม จึงได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะช้าง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป.