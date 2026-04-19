สงกรานต์ดุ! ตร.พัทยาเมากร่างชักปืนยิงเจ้าของร้านกัญชาดับกลางวอล์กกิ้งสตรีท

ศูนย์ข่าวศรีราชา- สงกรานต์ดุ! ตำรวจพัทยาเมากร่าง ชักปืนยิงเจ้าของร้านกัญชาดับกลางวอล์กกิ้งสตรีท พบเป็นถึงรอง.สว.ฝ่ายการสืบสวนล่าสุดถูกให้ออกจากราชการแล้ว พร้อมตั้งข้อหา "ฆ่าผู้อื่น" ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
จากเหตุการณ์ยิงกันบริเวณด้านหลังร้านกัญชาภายในโครงการถนนคนเดินวอล์กกิ้งสตรีท พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อเวลา 01.06น.ที่ผ่านมา (19 เม.ย.)จนเป็นเหตุให้ นายภัทรธร จิรโชคชัยกุล อายุ 41 ปี เจ้าของร้านฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 11 มม. เข้าที่ใต้ราวนมด้านซ้าย 2 นัดและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวไว้ได้และยังทราบว่าเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สังกัด สภ.เมืองพัทยา และถูกแจ้งข้อหา “ฆ่าผู้อื่น” ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดเตรียมตั้งคณะกรรมการเอาผิดวินัยร้ายแรง พร้อมสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
ขณะที่ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ผู้ก่อเหตุมีอาการมึนเมาสุราอย่างหนัก และได้ชักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่ผู้ที่นั่งอยู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นได้ลั่นไกยิงเข้าไปภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยที่ผู้เสียชีวิตพยายามเข้าห้ามปราม ยกมือไหว้ และขอให้เก็บอาวุธ
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมฟังและใช้อาวุธปืนยิงใส่ 2 นัด จนล้มลงกับพื้น และยังหยิบโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชวิตขว้างลงทะเล ก่อนจะเดินออกจากที่เกิดเหตุจนถูกผู้ที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันควบคุมตัวไว้นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 19 เม.ย. ) พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ได้ยอมรับกับผู้สื่อข่าวว่าผู้ต้องหาเป็นตำรวจในสังกัดของตนเองจริง โดยมีดำรงตำแหน่ง รอง.สว.ฝ่ายการสืบสวน และในเบื้องต้นได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหา "ฆ่าผู้อื่น" และ เกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืน ( ยิงปืนในที่สาธารณะ , และพกพาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร)
และยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง พร้อมสั่งให้ออกจากราชการไว้แล้ว
" ส่วนประเด็นการก่อเหตุทราบว่า ผู้ก่อเหตุเมาสุราและเกิดมีปากเสียงกันในวงเหล้า ส่วนประเด็นถึงขั้นใช้วุฒิปืนยิงการ จะขอทำการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง"
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ก่อเหตุคือ ร.ต.ต.จีระศักดิ์ ศรีคัทธะนาม อายุ 54 ปี หรือหมวดโจ้ และเพิ่งเข้ารับการอบรมนายร้อย 53 เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งปกติเป็นคนนิสัยดีและตั้งใจทำงาน ปัจจุบันประจำสังกัด รอง.สว.ฝ่ายงานสืบสวน สภ.เมืองพัทยา และหลังถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้ถูกควบคุมตัวเข้าไปในห้องขังทันที
โดยมีหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่า ผู้ก่อเหตุหรือหมวดโจ้ มีปัญหากับเพื่อนในวงเหล้า ก่อนที่ผู้เสียชีวิตผู้จะพยายามเข้าห้ามผู้ก่อเหตุและยกมือไหว้ห้ามปราบและยังพยายามที่จะแย่งปืนจากผู้ก่อเหตุ จนถูกผู้ก่อเหตุลั่นไกใส่ผู้ตายจนเดินล้มลงนอนกับพื้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา …