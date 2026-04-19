กู้ภัยฝ่าความมืดช่วย 5 นักท่องเที่ยวติดค้าง “เขาอีโก้” เพชรบุรี ลำเลียงลงเขาทุลักทุเล ส่ง รพ.ปลอดภัย

เพชรบุรี - ระทึกกลางดึก! กู้ภัยสว่างสรรเพชญเร่งช่วย 5 หนุ่มติดค้างบนยอดเขาสูงกว่า 900 เมตร หลังเพื่อนเกิดอาการเป็นลมอ่อนแรง ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงลำเลียงลงเขาสำเร็จ
ผู้สื่อข่าวรายว่า หน่วยกู้ภัยจาก มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 5 ราย ติดค้างอยู่บนยอด เขาอีโก้ หมู่ 3 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินราว 900 เมตร เจ้าหน้าที่จึงนำอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์กู้ภัยที่สูง พร้อมกำลังอาสาสมัครเร่งเข้าช่วยเหลือทันทีช่วงกลางดึกวานนี้ ( 18 เม.ย.)
ในที่เกิดเหตุเป็นภูเขาหินสูง เส้นทางลาดชันและมืดสนิท เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเปิดสปอร์ตไลต์นำทางเดินขึ้นไปยังจุดที่นักท่องเที่ยวติดค้าง โดยพบว่าหนึ่งในกลุ่มอายุ 21 ปี ชาว ต.ไร่ส้ม อ.เมืองเพชรบุรี มีอาการเป็นลมอ่อนแรง เจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์บอร์ดเคลื่อนย้าย พร้อมผูกเชือกตามต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นจุดยึดเกาะในการเดินขึ้น-ลง และลำเลียงผู้บาดเจ็บพร้อมเพื่อนอีก 4 คนลงจากเขาอย่างทุลักทุเล ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงจึงสามารถนำตัวลงมาด้านล่างได้สำเร็จ ก่อนส่งผู้บาดเจ็บรักษาที่ โรงพยาบาลเขาย้อย
หนึ่งในผู้ประสบเหตุเล่าว่า กลุ่มเพื่อนเดินทางมาท่องเที่ยวและตั้งใจขึ้นเขาเพื่อศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งขนหินทรายไปก่อเจดีย์ทำบุญ โดยเริ่มเดินขึ้นตั้งแต่เวลา 14.00 น. กระทั่งช่วงขาลงเพื่อนเกิดอาการเป็นลม จึงช่วยปฐมพยาบาลและให้นั่งพัก แต่อาการไม่ดีขึ้นจึงตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือ
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวทั้ง 5 รายปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว ด้วยความร่วมมือของอาสาสมัครกู้ภัย ฝ่ายปกครอง และพลเมืองดีในพื้นที่ที่ร่วมปฏิบัติการอย่างเต็มกำลัง
อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างเกิดเหตุมีชายสูงวัยรายหนึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เข้ามาตำหนิกลุ่มนักท่องเที่ยวกรณีไม่ลงจากเขาตามเวลาที่กำหนด พร้อมใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ก่อนเดินจากไป โดยชาวพื้นที่สะท้อนว่า การเป็นเจ้าบ้านที่ดีควรให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจสร้างภาพลักษณ์ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวของจังหวัด.