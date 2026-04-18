พายุฝนลูกเห็บถล่ม4อำเภอเชียงใหม่บ้านเรือนเสียหาย-ต้นไม้ล้มขวางเส้นทาง

เชียงใหม่-พายุฝนและลูกเห็บถล่มเชียงใหม่เสียหาย 8 ตำบล 4 อำเภอ ทั้งต้นไม้หักล้มขวางเส้นทางและบ้านเรือนเสียหาย เบื้องต้น จนท.กำลังเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือ
วันนี้(18 เม.ย.69) เวลา 18.00 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า ช่วงเย็นวันนี้เกิดเหตุฝนตกหนัก วาตภัย และลูกเห็บตกในพื้นที่ 8 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอไชยปราการ ประกอบด้วย ตำบลศรีดงเย็น และตำบลแม่ทะลบ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ ,2.อำเภอฝาง ประกอบด้วย ตำบลแม่งอน และ ตำบลสันทราย ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ,3.อำเภอเชียงดาว ประกอบด้วย ตำบลปิงโค้ง และตำบลทุ่งข้าวพวง มีต้นไม้หักล้มในหลายเส้นทาง และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และ 4.อำเภอแม่อาย ประกอบด้วย ตำบลแม่สาวและตำบลท่าตอน ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ โดยตามรายงานไม่พบว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้เบื้องต้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมเคลียร์เส้นทาง