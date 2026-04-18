"สุชาติ"รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าเชียงดาว ให้กำลังใจ จนท.ดับไฟ-พบปะชุมชนรับฟังปัญหาเน้นย้ำความร่วมมือ

เชียงใหม่ - "สุชาติ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพื้นที่เชียงดาว ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน และพบปะชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค เน้นย้ำความร่วมมือช่วยกันดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน เผยจะเร่งผลักดัน“แผนปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าระดับชุมชน” ควบคู่กับการดำเนินงานในรูปแบบ “เชียงดาวโมเดล”
วันนี้(18เม.ย.69)นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ และรับฟังการบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า รวมถึงมอบอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่
ทั้งนี้นายสุชาติ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างจริงจัง โดยจะผลักดัน“แผนปฏิบัติการป้องกันและดับไฟป่าระดับชุมชน” ควบคู่กับการดำเนินงานในรูปแบบ “เชียงดาวโมเดล” เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันนี้ ยังได้ชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเครือข่ายชุมชนที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าอย่างเสียสละและเข้มแข็ง นอกจากนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อฟื้นฟูดอยหลวงเชียงดาวให้กลับมาสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ดังเดิม พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชน ให้มีบทบาทในการดูแลรักษาป่าอย่างใกล้ชิด นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน