(คลิป)พายุลูกเห็บถล่มดอยอ่างขาง ขาวโพลนเหมือนดั่งหิมะ

เชียงใหม่ – เผยนาทีพายุฤดูร้อน มาพร้อมลูกเห็บ ถล่มดอยอ่างขาง จนขาวโพลนเหมือนหิมะตกไม่มีผิด
เย็นวันนี้ (18 เม.ย.) เกิดเหตุพายุลูกเห็บพัดถล่มพื้นที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้บริเวณโดยรอบปกคลุมด้วยลูกเห็บจนขาวโพลนคล้ายหิมะตก สร้างความตื่นตาให้กับประชาชนในพื้นที่
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก “สะใภ้จีนยูนนาน” ได้เผยแพร่คลิปสลดพายุลูกเห็บ-ฝนตกกระหน่ำบนดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อย่างหนัก จนขาวโพลนไฟทั่วทั้งหลังคาบ้านเรือน ลานกว้าง และพื้นถนน เหมือนหิมะตกจริง
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด