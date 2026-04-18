สุดสลด! กระบะแหกโค้งห้วยเย็นเมืองปัว ดับคาที่ 5 เจ็บ 14 ราย

น่าน – เกิดอุบัติเหตุหมู่สุดสลด..กระบะติดคอกแหกโค้งห้วยเย็น ถนนเมืองปัว คาดเทกระจาดคนบนรถตกกระแทกพื้นข้างถนนระเนระนาด เบื้องต้นดับคาที่ 5 เจ็บ 14 ราย
วันนี้(18 เม.ย.69) เมื่อเวลาประมาณ 17.55 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปัว ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนครน่าน 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรุนแรง รถยนต์แหกโค้ง บริเวณทางโค้งห้วยเย็น บ้านนาแล หมู่ 8 ตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก
พ.ต.อ.บูญส่ง นิกรเถื่อน ผกก.สภ.ปัว พร้อมด้วย พ.ต.ท.เดี่ยว ศรีวิชัย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม พ.ต.ต.นคร กันทเสน สารวัตรป้องกันปราบปราม และ ร.ต.อ.สุพจน์ มิ่งปรีชา รองสารวัตรป้องกันปราบปราม (ร้อยเวร 60) จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจราจร และชุดปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
ที่เกิดเหตุพบผู้ที่โดยสารมากับรถคันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นกระบะติดคอกเหล็กด้านหลัง ได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 ราย และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 5 ราย เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เทศบาลตำบลปัว และเทศบาลตำบลศิลาแลง ได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวอย่างเร่งด่วน
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการขับขี่ด้วยความเร็วในช่วงทางโค้ง ประกอบกับสภาพถนนและทัศนวิสัย อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เรียบร้อย และการจราจรกลับเข้าสู่ภาวะปกติ