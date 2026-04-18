ศูนย์ข่าวศรีราชา- ไหลนาเกลือคึกคัก! ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ แห่เล่นสาดน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบตลาดนาเกลือ และถนนสายหลักใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กันอย่างสนุกสนาน จนท.พร้อมเปิดเส้นทาง 22.00 น. นี้
วันนี้ (18 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เนื่องใน “วันไหลนาเกลือ” ประจำปี 2569 ว่าคึกคักตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่างพากันออกมาเล่นสาดน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบตลาดนาเกลือ และถนนสายหลักใน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กันอย่างสนุกสนาน
โดยตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยรถยนต์กระบะบรรทุกถังน้ำ เครื่องเสียง และอุปกรณ์เล่นน้ำ ขณะที่บางจุดมีการตั้งสระน้ำขนาดเล็กให้เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรม สร้างสีสันและความสนุกสนานท่ามกลางอากาศร้อนตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เริ่มชะลอตัวเนื่องจากมีปริมาณรถจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก พร้อมจัดระเบียบเส้นทาง และดูแลความปลอดภัย
และจะอนุญาตให้เล่นน้ำได้จนถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดเส้นทางให้รถขนาดใหญ่ รถบรรทุก และรถโดยสารสาธารณะสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ส่วนในวันพรุ่งนี้ (19 เม.ย. ) จะมีกิจกรรม “วันไหลเมืองพัทยา” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันไฮไลต์สำคัญด้านหารท่องเที่ยว และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก โดยจะมีทั้งการเล่นน้ำ ขบวนแห่ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม กระจายในหลายพื้นที่ของเมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย และเล่นน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย