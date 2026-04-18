กู้ภัยฝ่าฝนถล่ม-ลูกเห็บตกซ้ำบนน้ำหนาว ถนนลื่นรถเสียหลักตกข้างทาง “ถ้ำผาหงษ์” เจ็บ 5 รายรวด

เพชรบูรณ์ – พายุฤดูร้อน-ฝนฟ้า แถมลูกเห็บกระหน่ำบนเทือกเขาน้ำหนาว ทำถนนลื่น-ทัศนวิสัยต่ำ รถเสียหลักพุ่งตกข้างทาง “ถ้ำผาหงส์” บาดเจ็บ 5 ราย กู้ภัยต้องระดมทีมฝ่าฝนและพายุลูกเห็บช่วยชีวิตกันทุลักทุเล ชี้เป็นจุดเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำซากทุกครั้งที่ฝนตก
วันนี้(18 เม.ย.69) เมื่อเวลา 15.26 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านกลาง จ.เพชรบูรณ์ รับแจ้งจากศูนย์ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ตกลงข้างทาง มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณถ้ำผาหงษ์ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก บนถนนสายหล่มสัก–ชุมแพ (ทางหลวงหมายเลข 12) จึงประสานสายตรวจและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว รวมถึงกู้ภัยกกไทรน้ำหนาวเข้าตรวจสอบ ก่อนพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จึงประสาน สภ.น้ำหนาว รับผิดชอบดำเนินการตามขั้นตอน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบผู้บาดเจ็บรวม 5 ราย ขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนักและลูกเห็บตกต่อเนื่อง ส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเล เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถหลายคันลำเลียงผู้บาดเจ็บลงจากพื้นที่ภูเขา มุ่งหน้าส่งรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสัก เนื่องจากเส้นทางสะดวกและใกล้กว่า พร้อมจัดกำลังควบคุมการจราจรอย่างเข้มงวด ป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากทัศนวิสัยที่จำกัด
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุเกิดจากฝนตกทำให้ถนนลื่น ประกอบกับผู้ขับขี่ไม่ชำนาญเส้นทาง ซึ่งเป็นลักษณะเสี่ยงของถนนสายดังกล่าว โดยเฉพาะช่วงเทือกเขาน้ำหนาวที่มีความลาดชันสูงและโค้งต่อเนื่อง ตามหลักวิศวกรรมจราจร ถนนภูเขาเมื่อมีฝนจะมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานลดลง ส่งผลให้รถสูญเสียการควบคุมได้ง่าย ทำให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกือบทุกครั้งที่มีฝนตก