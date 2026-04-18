บางพระจัดใหญ่ แห่องค์พญายมหนึ่งเดียวในโลก ก่อนลอยทะเลสะเดาะเคราะห์รับสงกรานต์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวบางพระ ร่วมพิธีบวงสรวง–แห่องค์พญายม รอบตลาด ก่อนนำลอยทะเลตามความเชื่อ สะเดาะเคราะห์ ปลดปล่อยสิ่งไม่ดีรับปีใหม่ไทย สืบทอดประเพณีโบราณหนึ่งเดียวในโลก
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้( 18 เม.ย.) นาย อิสรา เจริญชาศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พญายม ร่วมด้วย นางภัทรชนันท์ ผ่องผาด นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ–เอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ที่บริเวณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชายทะเลบางพระ อำเภอศรีราชา ชลบุรี
จัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลบางพระ ภายในงานประเพณีแห่องค์พญายมบางพระและวันไหลบางพระ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมจำนวนมาก โดยปีนี้หุ่นองค์พญายมเป็นรูปกึ่งมนุษย์ สง่างาม สูง 59 นิ้ว หน้าตักกว้าง 39 นิ้ว เครื่องทรงสีทอง มือขวาถือบ่วงล่าวิญญาณ มือซ้ายถือไม้เท้าหัวกะโหลก ทรงภูษาสีน้ำเงิน
พิธีเริ่มด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวง พร้อมเครื่องเซ่นไหว้เต็มโต๊ะริมทะเล แม้สภาพอากาศร้อนจัดแต่ประชาชนยังร่วมพิธีอย่างคึกคัก ก่อนจุดประทัดรอบปะรำทั้ง 4 ทิศ และมีนางรำรำอวยพรนำขบวน
จากนั้นได้เคลื่อนองค์พญายมลงทะเลตามพิธีโบราณ ซึ่งชาวบางพระเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ปลดปล่อยความทุกข์ ความเจ็บไข้ และสิ่งไม่ดีให้ลอยไปกับทะเล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชน และสืบทอดประเพณีท้องถิ่น “หนึ่งเดียวในโลก” ให้คงอยู่สู่คนรุ่นต่อไป
ตำนานเล่าว่า ในอดีตตำบลบางพระเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเล เคยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ทำให้ผู้คนและสัตว์เลี้ยงล้มป่วยจำนวนมาก ต่อมามีชาวบ้านนิมิตให้สร้างองค์พญายม ทำพิธีบวงสรวงและแห่รอบหมู่บ้าน ก่อนนำไปลอยทะเล เพื่อขอขมาและปัดเป่าสิ่งไม่ดี นับแต่นั้นจึงกลายเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน.