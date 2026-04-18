“GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” มอบอุปกรณ์เชียร์ให้ เมืองเลย ยูไนเต็ด แชมป์โซนอีสาน ลุยล่าตั๋วเลื่อนชั้น

ภูมิภาค-“GULF-AIS บอลไทยเพื่อคนไทย” เดินหน้าสร้างสีสันให้กับวงการลูกหนังไทยอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ล่าสุดลงพื้นที่มอบอุปกรณ์เชียร์ภายใต้แคมเปญ “เติมพลังเสียงเชียร์ ให้กึกก้องทั่วไทย” ให้กับสโมสร เมืองเลย ยูไนเต็ด ทีมแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศการเชียร์ในสนาม และเติมพลังใจให้กับนักเตะ ก่อนลุยศึก ไทยลีก 3 รอบแชมป์เปี้ยนส์ลีก ในภารกิจล่าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ ไทยลีก 2
นายพชรพล ลั่นทมเหลือง ผู้จัดการเอไอเอส สปอร์ต อะคาเดมี่ กล่าวว่า “การสนับสนุนอุปกรณ์เชียร์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปลุกกระแสการแข่งขันในศึกไทยลีก 3 รอบแชมเปี้ยนส์ลีก ซึ่งถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายที่มีความเข้มข้นสูง โดยสโมสรแชมป์ทั้ง 6 โซนทั่วประเทศจะได้รับชุดอุปกรณ์เชียร์ขนาดใหญ่ ทั้งกลองและโทรโข่งสุดพิเศษจาก GULF-AIS เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างบรรยากาศเชียร์ของแฟนบอลในสนาม”
สำหรับแชมป์โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่าง “เมืองเลย ยูไนเต็ด” ได้รับเกียรติจากนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สภาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 และประธานกิตติมศักดิ์สโมสรเมืองเลย ยูไนเต็ด เป็นประธานในรับมอบครั้งนี้
ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อจุดประกายเสียงเชียร์จากแฟนบอลท้องถิ่นให้ดังกึกก้อง สร้างแรงผลักดันสำคัญให้กับนักเตะในทุกแมตช์การแข่งขันที่มีความหมายต่อการลุ้นเลื่อนชั้น ขณะเดียวกัน สโมสรอื่นๆ ในไทยลีก 3 ยังได้รับโทรโข่ง เพื่อร่วมกันสร้างสีสันและบรรยากาศการเชียร์ให้คึกคักในทุกภูมิภาค
ความร่วมมือระหว่าง GULF และ AIS ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับฟุตบอลไทยจากฐานราก พร้อมเสริมสร้างความผูกพันระหว่างสโมสรกับแฟนบอลในท้องถิ่น โดยแคมเปญ “เติมพลังเสียงเชียร์ ให้กึกก้องทั่วไทย” ไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนอุปกรณ์เชียร์เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งต่อพลังใจจากภาคเอกชนสู่แฟนบอลทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ” นายพชรพล กล่าวทิ้งท้าย