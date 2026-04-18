พายุฤดูร้อนถล่มอ.นาแกบ้านเรือนเสียหายหนัก ผู้ว่าฯนครพนมรุดสำรวจ/ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

นครพนม-พายุฤดูร้อน พัดถล่มอ.นาแก จ.นครพนม พบสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนเสียหายหนักในพื้นที่ 6 ตำบล ด้านผู้ว่าฯนครพนม เร่งสำรวจพร้อมให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นแล้ว กำชับทุกหน่วยงานฟื้นฟูเร่งด่วน
วันนี้ ( 18 เม.ย.) ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสาวจันทร์สิมา แสงสุริยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ฝ่ายปกครองอำเภอนาแก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม หลังเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่าในพื้นที่อำเภอนาแกได้รับผลกระทบรวม 6 ตำบล 6 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนเสียหายจำนวน 110 หลังคาเรือน
ในการนี้ จังหวัดนครพนมได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการโดยเร็ว ตลอดจนเร่งฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด