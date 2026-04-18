ลูกเห็บ-พายุฤดูร้อนถล่มเขาค้อ นักท่องเที่ยวตื่นตา แต่ต้องจอดรถหลบวุ่น

เพชรบูรณ์ – “เขาค้อ เพชรบูรณ์เมืองมะขามหวาน” เผชิญพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ลูกเห็บตกต่อเนื่องหลายนาที นักท่องเที่ยวตื่นตาแห่บันทึกภาพ แต่คนเดินทางเจอสภาพอากาศเลวร้ายต้องจดรถหลบวุ่น ขณะอุตุฯ เตือนสภาพอากาศยังแปรปรวน เสี่ยงเกิดพายุฤดูร้อนซ้ำ
บ่ายวันนี้(18 เม.ย.69) ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด ได้เกิดเหตุพายุฝนฟ้าคะนองพร้อมลมกระโชกแรงพัดถล่มในพื้นที่อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งลูกเห็บจำนวนมากตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานหลายนาที ส่งผลให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสร้างความแตกตื่นให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่
สภาพอากาศเลวร้ายลงอย่างรวดเร็ว มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ทำให้ทัศนวิสัยบนท้องถนนลดลงเหลือเพียงไม่กี่เมตร รถยนต์ที่สัญจรไปมาต้องเปิดไฟหน้าและบางส่วนจอดพักข้างทางเพื่อความปลอดภัย
จากการตรวจสอบบริเวณหนาวกลางหมอกโฮมสเตย์ ตำบลเขาค้อ พบว่าปรากฏการณ์ลูกเห็บดังกล่าวสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ต่างพากันใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อย่างคึกคัก
ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์รายงานว่า จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักและพายุฤดูร้อนในระยะนี้ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เตรียมความพร้อม รับมือสภาพอากาศแปรปรวน และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวได้อีกในช่วงนี้