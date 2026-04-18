ราชบุรีระอุ! จอมบึงยังเดือดไม่หยุด มือปืนใช้อาวุธสงครามกราดยิงบ้านพรุน เจ็บสาหัส 1

ราชบุรี - เหตุอุกอาจกลางดึกในพื้นที่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี คนร้ายขับรถเอสยูวีบุกยิงถล่มบ้านกว่า 20 นัด ใช้ทั้งเอ็ม16-ปืนพกหลายขนาด กระสุนเกลื่อนพื้น เจ้าของบ้านถูกยิงศีรษะอาการสาหัส ขณะที่ญาติเผยปมขัดแย้งเรื่องสุนัขลามบานปลาย ตำรวจเร่งล่าตัวกลุ่มคนร้ายคาดไม่ต่ำกว่า 4 ราย
วันนี้ ( 18 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเลขที่ 73/2 หมู่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า “พ่อกูไม่เคยมีเรื่องกับพวกมึง… มึงมายิงพ่อกูถึงที่บ้าน 20 กว่านัด ปลอกกระสุน M16 เกลื่อน” พร้อมภาพผู้บาดเจ็บและสภาพบ้านที่ถูกยิงเสียหาย จนเกิดกระแสเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมคนร้าย
ในที่เกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนยิงทะลุกระจกหน้าต่าง ประตู และผนังบ้านหลายจุด โดยผู้บาดเจ็บคือ นายนพดล วิบูลชาติ ถูกยิงเข้าที่ศีรษะ อาการสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงตั้งแต่คืนที่ผ่านมา ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.จอมบึง นำโดย พ.ต.ท.ประมาณ ปลาทอง สารวัตรเวร พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
นางสุนี วงรถ อายุ 66 ปี แม่ของผู้บาดเจ็บ เปิดเผยว่า สาเหตุเชื่อว่าเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัวเรื่องสุนัขของหลานสาวที่เข้ามากัดคนและอาจทำร้ายไก่ที่เลี้ยงไว้ขาย ทำให้ลูกชายไปไล่ตีจนมีปากเสียงกัน ก่อนอีกฝ่ายย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แต่ก่อนหน้านี้เคยมีการยิงปืนขู่หน้าปากซอย กระทั่งมาเกิดเหตุรุนแรงดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการเตรียมจัดงานแต่งของหลานสาวในวันที่ 27 เม.ย. ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับคู่กรณี ทำให้เกรงว่าจะเกิดปัญหา จึงพยายามให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายพูดคุยกัน แต่คาดว่าอาจสร้างความไม่พอใจให้กลุ่มคู่กรณี
คืนเกิดเหตุ ขณะผู้บาดเจ็บนั่งดื่มสุรากับเพื่อนหน้าบ้าน ได้มีรถเอสยูวีสีขาวมาจอด ก่อนคนร้ายเปิดฉากใช้อาวุธปืนกราดยิงหลายนัด ทำให้ทุกคนแตกกระเจิงวิ่งหนีเอาชีวิตรอด แต่ผู้บาดเจ็บถูกยิงเข้าศีรษะ กระสุนฝังใน จากนั้นคนร้ายได้ขับรถหลบหนีไป
ด้านนายสุทัศน์ โกมลเปริน เพื่อนบ้าน ให้ข้อมูลว่า เห็นรถยนต์เอสยูวีสีขาวจอดหน้าบ้านผู้บาดเจ็บ ก่อนมีชายเปิดประตูลงจากรถแล้วอ้อมไปด้านหลัง จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ก่อนรถคันดังกล่าวจะเร่งเครื่องหลบหนีออกไปทางท้ายซอย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบปลอกกระสุนจำนวนมากในที่เกิดเหตุ ทั้งกระสุนปืนเอ็ม16 ขนาด 9 มม. ขนาด .22 และลูกซองสั้น เตรียมส่งตรวจพิสูจน์หลักฐาน พร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อม
ตำรวจเชื่อว่าคนร้ายมาก่อเหตุไม่ต่ำกว่า 4 คน โดยผู้บาดเจ็บสามารถเห็นและจดจำใบหน้าคนร้ายได้ชัดเจน ซึ่งจะเป็นเบาะแสสำคัญในการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป