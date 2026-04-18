บางละมุง สืบสานงานประเพณีวันไหลนาเกลือ จัดทำบุญ–แห่พระ-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประชาชนร่วมคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าว​ศรี​ราชา​- บางละมุง สืบสานงานวันประเพณีวันไหลนาเกลือ 2569  จัดทำบุญ–แห่พระ -​รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประชาชนและนักท่องเที่ยว​แห่ร่วมคึกคัก


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ( 18 เม.ย.) ​นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี 2569” ซึ่งจัดขึ้นที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการละเล่นพื้นบ้าน ปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าและร่วมสืบสานความเป็นไทยและการท่องเที่ยวในพื้นที่

 โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว​เข้าร่วม


ภายในงานได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดจิตตภาวันวิทยาลัย พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

จากนั้นยังได้จัดขบวนแห่รถบุปผชาติและขบวนแห่พระพุทธรูป เคลื่อนออกจากสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือไปรอบตลาดนาเกลือ ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเล่นน้ำตามประเพณีกันอย่างเนืองแน่น

สำหรับ “วันไหลนาเกลือ” ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นของชุมชนชายฝั่งทะเล จ.ชลบุรี ที่ดำเนินต่อเนื่องจากงานประเพณีสงกรานต์ในอดีต สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวประมง ที่มีความผูกพันกับทะเล และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของเมืองพัทยา 












บางละมุง สืบสานงานประเพณีวันไหลนาเกลือ จัดทำบุญ–แห่พระ-รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประชาชนร่วมคึกคัก
