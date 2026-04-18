แห่ลงทะเบียนคึกคัก! ขนส่งฯขยายเวลาเยียวยาค่าน้ำมันผู้ประกอบการขนส่งถึง 24 เม.ย.นี้

อุดรธานี – ผู้ประกอบการขนส่งแห่ใช้สิทธิ์มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำมัน หลังกรมการขนส่งทางบกออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันพุ่ง ตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ล่าสุด “คมนาคม” สั่งขยายเวลาลงทะเบียนถึง 24 เมษายน 2569 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ตามมาตรการดังกล่าว เปิดให้ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่าน 2 ช่องทาง คือ ระบบออนไลน์ “DLT พร้อมซัพพอร์ต” และการยื่นคำขอด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม หลังเปิดระบบตั้งแต่ 16 เมษายนที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก ขณะที่บางส่วนยังติดปัญหาไม่สามารถเข้าระบบได้ ส่งผลให้กระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์ให้เข้าถึงมาตรการได้อย่างทั่วถึง
บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารทยอยเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง แม้ตรงกับวันหยุดราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก แนะนำขั้นตอน และตรวจสอบเอกสารอย่างใกล้ชิด
ด้านเสียงสะท้อนผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ระบุว่ามาตรการดังกล่าวช่วยบรรเทาภาระได้ในระดับหนึ่ง โดยนางมัณฑนา รักซ้อน อายุ 63 ปี ผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทาง เปิดเผยว่า ถือเป็นมาตรการที่ดี อย่างน้อยช่วยลดต้นทุนได้บางส่วน เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่พี่ศักดิ์ อายุ 60 ปี ผู้ประกอบการขนส่ง (ผู้รับมอบอำนาจแทน) ระบุว่า ธุรกิจขนส่งสินค้ายังเผชิญต้นทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มาตรการนี้ช่วยได้ระดับหนึ่ง ส่วนขั้นตอนลงทะเบียนโดยรวมเรียบร้อยดี แม้ช่วงแรกจะมีปัญหาระบบปิดเข้าใช้งานไม่ได้ แต่ท้ายที่สุดสามารถดำเนินการได้สำเร็จ
นายวุฒิชัย เชี่ยวอากาศยาน นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี บอกว่า มาตรการเยียวยาครั้งนี้ครอบคลุมระยะเวลา 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2569 รวม 42 วัน โดยกำหนดเกณฑ์ช่วยเหลือตามประเภทรถและระยะทางการวิ่งอย่างชัดเจน “รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รับ 6,000 บาทต่อคัน ต้องวิ่งไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลเมตร ส่วนรถบรรทุก 6 ล้อ รับ 3,000 บาทต่อคัน ต้องวิ่งไม่น้อยกว่า 2,500 กิโลเมตร ขณะที่รถโดยสาร หมวด 2 และ 3 รวมถึงหมวด 1 และ 4 ในกรุงเทพฯ จะได้รับตามอัตราที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด”
ซึ่งมาตรการนี้เน้นช่วยเหลือการขนส่งเชิงพาณิชย์เป็นหลัก ดังนั้นรถบรรทุกส่วนบุคคล หรือรถที่จดทะเบียนใช้ในกิจการของตนเอง จะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่เปิดลงทะเบียน 16 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการเข้ามาสอบถามข้อมูลที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานีแล้วกว่า 25 ราย ขณะที่ยอดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์พุ่งเกือบ 100 ราย สะท้อนความตื่นตัวและการรอคอยความช่วยเหลือของผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างชัดเจน